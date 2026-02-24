川普15%新關稅 恐將又挨告

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
川普總統在白宮簡報室就最高法院推翻其關稅措施一事召開記者會。(歐新社)
去年開徵的「國際緊急經濟權力法」(International Economic Emergency Powers Act)關稅上周遭最高法院裁定違憲後，川普總統旋即宣布根據1974年貿易法(Trade Act )第122條(Section 122)開徵15%全球關稅(global tariff)。華盛頓郵報24日分析，川普新關稅可能也將面臨訴訟挑戰，某些經濟學者與貿易專家說，新關稅缺乏法律正當性，現今國際金融狀況不符合法規描述要用關稅做為補救措施的條件。

第122條款授權總統面對「國際支付的根本問題」(fundamental international payments problems)時，得以對進口實施臨時限制。

川普在聲明中說，美國與外國財務交易的國際收支(balance of payments)出現「巨大且嚴重的赤字」。不過，第122條款條文並沒有定義何謂「收支赤字」(balance-of-payments deficit)，經濟學家對於如何解釋則看法不一。

但有經濟專家指出，川普提出的收支赤字一說，與去年推出IEEPA關稅一樣，把商品貿易逆差混為一談。

國際貨幣基金(International Monetary Fund)前任第一副總裁、現任哈佛大學教授戈匹納斯(Gita Gopinath)在社群媒體X發文寫道：「美國並沒有收支(payments)問題，它可以為貿易逆差提供融資。」

共和黨籍前紐約南區聯邦檢察官麥卡西(Andrew McCarthy)在保守派雜誌「國家線上評論」(National Review)撰文指出，川普新關稅比之前的IEEPA關稅「更加明顯違法」。

貿易律師出身的「卡托研究所」(Cato Institute)普通經濟學副總監林希康姆(Scott Lincicome)指出，預計川普新關稅將引發訴訟。

報導分析，美國進口商在支付關稅之後便有權提告。

曾在最高法院關稅訴訟代表小型企業打官司的非營利法律團體「自由司法中心」(Liberty Justice Center)主席阿爾布雷希特(Sara Albrecht)表示，正在密切關注川普新關稅的最新動態，「不論行政部門援引哪些權力，我們都要確保遵守國會實際撰寫的法規，符合保護三權分立制度的憲法防護欄」。

貿易法立法的時空背景是，尼克森總統1971年突然終止美元與黃金兌換，各國央行急著把美元換成黃金，導致美國金融儲備受到威脅。美元過去一年下跌約10%，但仍高於2015年之前10年的大部分水平，沒有第122條款的「即將發生重大貶值」現象。

