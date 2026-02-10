我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府周末又局部關門 機場安檢恐受影響…今日5件事

路易斯安納州這快樂城市 早上9點舞池已擠滿人

面臨下台呼聲 美商務部長稱與艾普斯坦無瓜葛

中央社華盛頓10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國商務部長盧特尼克。路透
美國商務部長盧特尼克。路透

美國商務部長盧特尼克今天試圖與已故性犯罪者艾普斯坦撇清關係，在因兩人關係的新事證曝光而面臨下台的呼聲下，盧特尼克聲稱他與艾普斯坦「幾乎沒有任何瓜葛」。

綜合路透與法新社報導，美國司法部1月公布數以百萬計與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的新檔案，其中有電子郵件顯示，盧特尼克（Howard Lutnick）在聲稱與艾普斯坦斷絕關係多年後，似乎仍曾造訪艾普斯坦的私人島嶼共進午餐。如今，盧特尼克面臨民主、共和兩黨要求他辭職的呼聲。

美國民主黨籍聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）昨天說：「盧特尼克根本無權當我們的商務部長，他應該立即辭職。」前一天，共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）告訴美國有線電視新聞網（CNN），商務部長「應該直接辭職」。

盧特尼克今天在聯邦參議院聽證會上反駁，表示他們14年來只交換過10封電子郵件、見3次面，而他會與艾普斯坦共進午餐，只是因為他搭船行經對方島嶼附近，並補充說當時他的家人也在場。

盧特尼克在接受民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）質詢時向參議院委員會表示：「我與他沒有任何關係。我跟那個人幾乎有沒有任何瓜葛。」

盧特尼克只是遭到輿論撻伐的眾多重量級人物之一，從政壇、商界到娛樂圈，包括美國總統川普本人在內，許多權貴都因與艾普斯坦有關聯而備受批評，這也反映出艾普斯坦所處的精英社交圈有多廣闊。

由於相關文件與盧特尼克先前關於艾普斯坦的言論明顯不符，也讓盧特尼克陷入尷尬處境。當時，艾普斯坦與曾任金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長的盧特尼克都住在紐約，兩人是鄰居。

盧特尼克之前聲稱，在2005年發生一件事件後，他就發誓絕不再與艾普斯坦「同處一室」。當時，艾普斯坦在他的連棟房屋裡向盧特尼克展示了一張按摩床，並說了帶有性暗示的話。

但這些電郵顯示，除了2012年那頓午餐外，2015年11月，艾普斯坦的助理曾轉寄盧特尼克的邀請函給他，請他參加他金融公司為民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）舉辦的募款活動。

盧特尼克在聽證會上說：「我知道，我太太也知道，我完全沒有做錯任何事，任何方面都一樣。」

艾普斯坦 商務部 民主黨

上一則

川普「和平理事會」將開會 印尼估派8000人參與加薩維和

延伸閱讀

解封郵件揭 前史丹福教授密交淫魔

解封郵件揭 前史丹福教授密交淫魔
商務部長盧特尼克與艾普斯坦往來曝光 國會議員轟快下台

商務部長盧特尼克與艾普斯坦往來曝光 國會議員轟快下台
支持度已走下坡 施凱爾不認識艾普斯坦卻恐因他下台

支持度已走下坡 施凱爾不認識艾普斯坦卻恐因他下台
安德魯涉嫌洩密艾普斯坦 英王發聲支持警方調查

安德魯涉嫌洩密艾普斯坦 英王發聲支持警方調查

熱門新聞

美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
在眾院議長強生主導下，1​.2兆美元支出法案驚險過關。(美聯社)

政府停擺暫告終 眾院通過預算 DHS協商10天後再戰

2026-02-03 14:48
圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

2026-02-04 11:25
總統川普6日在白宮南草坪接受媒體訪問。（美聯社）

「我沒看到」貼影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文不道歉

2026-02-07 04:49

超人氣

更多 >
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了