快訊

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

刺激買氣 美國樂事洋芋片、多力多滋最多降價15%

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

記者謝守真／即時報導
圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透
在與俄羅斯總統普亭進行視訊通話後，中國國家主席習近平同日又與美國總統川普通電話，罕見「同一天與美俄兩國領導人通話」。習近平在與川普的通話中強調，台灣問題是中美關係中最重要的議題，「台灣是中國的領土」，中方必須捍衛國家主權和領土完整，並敦促美方慎重處理對台軍售問題。陸方通稿稱，川普表示尊重習近平，重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，保持雙方關係穩定。

新華社報導，2月4日晚間，習近平與川普通電話。習近平指出，過去一年，我們保持良好溝通，在釜山成功會晤，為中美關係領航把舵，受到兩國人民和國際社會歡迎。他高度重視中美關係。新的一年，願同川普繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。

他續指，美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的方法。

習近平還說，今年中美兩國各自都有不少重要議程，中國「十五五」開局起步，美國將迎來建國250周年，兩國將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議、20國集團領導人峰會。雙方要按照我們達成的共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道，讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。

習近平特別強調，「台灣問題是中美關係中最重要的議題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」

在陸方新聞通稿中，川普則表示，美國和中國都是偉大的國家，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。他與習近平有著偉大的關係，很尊敬習近平主席。在他和習近平主席引領下，美中在經貿等領域進行了良好互動。

川普還指，樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展。重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，並稱在其任內保持美中關係良好穩定。

習近平 川普 軍售

川普：與習近平談到台灣…未來3年將取得許多正面成果

