眾院217：214通過1.2兆預算 政府停擺告終 下一戰在DHS

眾院3日通過一項約1.2兆美元的支出法案，結束部分聯邦政府停擺，並將該法案送交川普 總統，同時也為國會接下來就國土安全部(DHS)經費展開的攻防戰鋪路。

投票 結果為217票贊成、214票反對，國會完成12項年度撥款法案中的11項立法作業，為截至9月30日的本會計年度中絕大部分聯邦政府運作提供經費。

至於最後一項尚未敲定的法案涉及國土安全部，民主黨要求對該部門的執法行動設下更多限制。

川普表示，法案送交白宮後，他將簽署生效。

為了推進最終表決，眾院議長強生(Mike Johnson)需要取得共和黨 黨團幾乎一致的支持；他在一次程序性投票中，以微弱優勢勉強過關，由於部分共和黨議員試圖推動與撥款法案無關的其他優先事項，投票持續了近一個小時。

川普周一已透過「真實社群」(Truth Social)平台發文表態，呼籲共和黨團結一致，並對仍持保留態度者喊話：「此刻絕對不能有任何修改。」

川普說：「我們會秉持善意共同處理已提出的問題，但不能再讓國家陷入一場漫長、無意義而且具破壞性的政府停擺，那樣只會對國家造成嚴重傷害，對共和黨或民主黨都沒有好處。我希望大家都投下贊成票！」

該案一旦簽署，將結束自周六開始的部分政府停擺。除為大多數聯邦政府運作提供經費至9月30日外，法案也為國土安全部提供一項短期撥款，效期至2月13日，讓國會在協商調整期間，持續為移民及海關執法局(ICE)提供資金。

