我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院217：214通過1.2兆預算 政府停擺告終 下一戰在DHS

柯林頓夫婦敲定2月26、27日分赴國會說明淫魔案

眾院217：214通過1.2兆預算 政府停擺告終 下一戰在DHS

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在眾院議長強生主導下，1​.2兆美元支出法案驚險過關。(美聯社)
在眾院議長強生主導下，1​.2兆美元支出法案驚險過關。(美聯社)

眾院3日通過一項約1.2兆美元的支出法案，結束部分聯邦政府停擺，並將該法案送交川普總統，同時也為國會接下來就國土安全部(DHS)經費展開的攻防戰鋪路。

投票結果為217票贊成、214票反對，國會完成12項年度撥款法案中的11項立法作業，為截至9月30日的本會計年度中絕大部分聯邦政府運作提供經費。

至於最後一項尚未敲定的法案涉及國土安全部，民主黨要求對該部門的執法行動設下更多限制。

川普表示，法案送交白宮後，他將簽署生效。

為了推進最終表決，眾院議長強生(Mike Johnson)需要取得共和黨黨團幾乎一致的支持；他在一次程序性投票中，以微弱優勢勉強過關，由於部分共和黨議員試圖推動與撥款法案無關的其他優先事項，投票持續了近一個小時。

川普周一已透過「真實社群」(Truth Social)平台發文表態，呼籲共和黨團結一致，並對仍持保留態度者喊話：「此刻絕對不能有任何修改。」

川普說：「我們會秉持善意共同處理已提出的問題，但不能再讓國家陷入一場漫長、無意義而且具破壞性的政府停擺，那樣只會對國家造成嚴重傷害，對共和黨或民主黨都沒有好處。我希望大家都投下贊成票！」

該案一旦簽署，將結束自周六開始的部分政府停擺。除為大多數聯邦政府運作提供經費至9月30日外，法案也為國土安全部提供一項短期撥款，效期至2月13日，讓國會在協商調整期間，持續為移民及海關執法局(ICE)提供資金。

▼收聽一洲焦點Podcast：

共和黨 川普 投票

上一則

「讓美國再度偉大」是騙人的 前盟友格林批川普回任偏袒大金主

延伸閱讀

「讓美國再度偉大」是騙人的 前盟友格林批川普回任偏袒大金主

「讓美國再度偉大」是騙人的 前盟友格林批川普回任偏袒大金主
川普限制出生公民權 最高法院4月1日聽審

川普限制出生公民權 最高法院4月1日聽審
喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵

喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵
紐時稱政府向哈佛部分讓步 川普：將求償10億元

紐時稱政府向哈佛部分讓步 川普：將求償10億元

熱門新聞

川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
第一夫人梅蘭尼亞‧川普。(路透資料照)

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

2026-01-27 10:48
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37

超人氣

更多 >
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE

華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE
NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人