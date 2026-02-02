WSJ獨家：指控國家情報總監加巴德涉嫌不法的吹哨者檢舉 在內部被擋下

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
國家情報總監加巴德。(路透)
國家情報總監加巴德。(路透)

華爾街日報（WSJ）2日獨家報導，指控國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)涉嫌不法的吹哨者檢舉在內部便被攔下，事隔八個月之後國會還沒看到檢舉函。知情官員指出，一名情報官員針對加巴德提出的吹哨者檢舉，由於涉及極高等級機密，內容應該如何分享給國會，長達數月仍無法確定。

報導指出，吹哨者的委任律師指控加巴德阻撓檢舉案進行，但遭加巴德辦公室否認。加巴德辦公室說，由於狀況特殊，正在研議如何處理，設法排除問題。

根據報導，這份檢舉報告引發有如間諜小說大師勒卡雷(John le Carré)描寫故事情節，檢舉信迄今鎖在保險箱裡。一名官員說，如果檢舉信內容外洩，「恐將對國家安全帶來重大傷害」。

官員表示，檢舉內容涉及加巴德管轄之外的另一個聯邦機關，可能涉及白宮對於行政特權的主張。

根據華爾街日報取得吹哨者委任律師2025年11月寫給加巴德的信件，吹哨者是在2025年5月向情報體系的督察長提出檢舉。律師在信中寫道，加巴德辦公室未能對於檢舉程序如何保密進行提供指導，導致國會無法得知檢舉內容。

加巴德辦公室發言人則發表聲明說，指控內容基於政治動機，其實毫無根據。

報導指出，督察長發言人說，針對加巴德涉嫌不法指控，後來發現並不可信，其他控訴情事則無法判斷。

吹哨者委任律師巴卡吉(Andrew Bakaj)則說，從未接到指控內容無法判斷的結論。巴卡吉已將11月寫給加巴德的信件送交參眾兩院情報委員會，說明吹哨者檢舉事實的存在。不過，相隔幾個月之後，國會議員依然沒有收到吹哨者原本的檢舉報告。

政府監督專家與前任官員說，吹哨者報告長時間拖延未送交國會，過去不曾出現；督察長通常在收到檢舉報告的兩周之內必須評估是否可信，並於接下來一周內送交國會。吹哨者得以直接向國會情報委員會分享檢舉內容，但必須獲得國家情報總監指導保密程序。

