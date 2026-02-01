我的頻道

AI代理Moltbot自行在社群互動 成資安新夢魘

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

世界新聞網王若馨／即時報導
馬斯克(右)與齊利斯。(美聯社)
馬斯克(右)與齊利斯。(美聯社)

川普總統佛州住所「海湖莊園」(Mar-a-Lago)周日舉辦婚禮，白宮副幕僚長史卡比諾(Dan Scavino)與美國駐外使館藝術總監艾爾莫(Erin Elmore)結為連理，川普本人親自出席，川普政府多名重量級人物也齊聚一堂。

川普在典禮前對記者表示：「今天是個大日子！這裡聚集了非常忠誠、周非常了不起的一群人。」

儘管佛州今天天氣偏冷，MAGA陣營多名要角仍到場祝賀。科技大亨馬斯克(Elon Musk)也攜伴出席，同行者為Neuralink高階主管齊利斯(Shivon Zilis)，她是馬斯克四名子女的母親；兩人平時甚少同框現身，成為焦點之一。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、國土安全部長諾姆(Kristi Noem)、白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)、司法部長邦迪(Pam Bondi)、貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)、發言人李維特(Karoline Leavitt)、福斯新聞主持人漢尼提(Sean Hannity)等人亦出席典禮。

川普多名家族成員到場，包括剛成為新手媽媽的次女蒂芬妮(Tiffany Trump)，以及孫女凱(Kai Trump)等。不過，川普家族中兩位重要女性未現身：第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)以及長女伊凡卡(Ivanka Trump)。

梅蘭妮亞本周正忙於其同名紀錄片的上映，伊凡卡未出席，其夫庫許納(Jared Kushner)單獨到場。

史卡比諾現年50歲，自川普踏入政壇之初便是其核心盟友之一，曾協助打造風格強硬的社群媒體戰略；之後，他被任命負責白宮總統人事辦公室，該辦公室掌管約4000項政治任命，其中1600項須經參院同意。

新娘艾爾莫身穿露肩白色婚紗，她身邊的一名花童拿著印有字樣的帽子，上面寫著：「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。

國務卿魯比歐(左)與其妻珍妮特。(美聯社)
國務卿魯比歐(左)與其妻珍妮特。(美聯社)
新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump ...
新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)
蒂芙妮‧川普(中)與其夫布羅斯(左)。(美聯社)
蒂芙妮‧川普(中)與其夫布羅斯(左)。(美聯社)
白宮發言人李維特。(路透)
白宮發言人李維特。(路透)
白宮幕僚長威爾斯。(美聯社)
白宮幕僚長威爾斯。(美聯社)
新郎史卡比諾(中)抵達婚禮現場。(美聯社)
新郎史卡比諾(中)抵達婚禮現場。(美聯社)
白宮副幕僚長米勒(右)與國土安全部長諾姆。(美聯社)
白宮副幕僚長米勒(右)與國土安全部長諾姆。(美聯社)
川普女婿庫許納。(美聯社)
川普女婿庫許納。(美聯社)
川普孫女凱。(路透)
川普孫女凱。(路透)
司法部長邦迪。(路透)
司法部長邦迪。(路透)
川普總統在海湖莊園與記者對話。(美聯社)
川普總統在海湖莊園與記者對話。(美聯社)

參議員柯林斯稱ICE結束緬因執法 民主黨嫌不夠、要求停止撥款

川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
第一夫人梅蘭尼亞‧川普。(路透資料照)

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

2026-01-27 10:48
密西根大學校園。（美聯社）

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

2026-01-26 10:26

