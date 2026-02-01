川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

馬斯克(右)與齊利斯。(美聯社)

川普 總統佛州住所「海湖莊園」(Mar-a-Lago)周日舉辦婚禮，白宮 副幕僚長史卡比諾(Dan Scavino)與美國駐外使館藝術總監艾爾莫(Erin Elmore)結為連理，川普本人親自出席，川普政府多名重量級人物也齊聚一堂。

川普在典禮前對記者表示：「今天是個大日子！這裡聚集了非常忠誠、周非常了不起的一群人。」

儘管佛州今天天氣偏冷，MAGA陣營多名要角仍到場祝賀。科技大亨馬斯克(Elon Musk)也攜伴出席，同行者為Neuralink高階主管齊利斯(Shivon Zilis)，她是馬斯克四名子女的母親；兩人平時甚少同框現身，成為焦點之一。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、國土安全部長諾姆(Kristi Noem)、白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)、司法部長邦迪(Pam Bondi)、貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)、發言人李維特(Karoline Leavitt)、福斯新聞主持人漢尼提(Sean Hannity)等人亦出席典禮。

川普多名家族成員到場，包括剛成為新手媽媽的次女蒂芬妮(Tiffany Trump)，以及孫女凱(Kai Trump)等。不過，川普家族中兩位重要女性未現身：第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump)以及長女伊凡卡(Ivanka Trump)。

梅蘭妮亞本周正忙於其同名紀錄片的上映，伊凡卡未出席，其夫庫許納(Jared Kushner)單獨到場。

史卡比諾現年50歲，自川普踏入政壇之初便是其核心盟友之一，曾協助打造風格強硬的社群媒體戰略；之後，他被任命負責白宮總統人事辦公室，該辦公室掌管約4000項政治任命，其中1600項須經參院同意。