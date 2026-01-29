我的頻道

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

明州男涉假扮FBI 要幫槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

川普稱2月初宣布聯準會新主席 再批利率過高

中央社華盛頓29日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普今天表示，他下周將宣布新任聯邦準備理事會（Fed）主席人選。川普曾多次批評現任主席鮑爾（Jerome Powell）未積極降息，今天稍早更以「蠢蛋」形容鮑爾。

法新社報導，川普連續數月對獨立的聯準會施壓後，今天是在內閣會議作出以上表示。他稍早再度抨擊鮑爾是個「蠢蛋」，因為鮑爾沒有更快與更大幅地的降息。

鮑爾的聯準會主席任期將於5月結束，川普預計將在之前揭曉接替人選。

這項職務的主要競爭者包括前聯準會官員華許（Kevin Warsh）、聯準會理事華勒（Christopher Waller）、貝萊德集團（BlackRock）全球固定收益投資長里德（Rick Rieder），以及川普首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。

川普今天表示：「我們將在下周宣布，我想，大概在某個時間點。」

川普補充說：「我們將宣布聯準會負責人」，「我認為，這會是一個能做好工作的人。」

他再度批評聯準會，稱利率仍然「太高，令人無法接受地高」。「我們應擁有全世界最低利率。應該再低2個百分點，甚至3個百分點。」

聯準會昨天決定維持利率不變，因決策官員正等待更多相關經濟數據，這個決定引發川普不滿。

川普今天抨擊鮑爾，聲稱這位聯準會主席「在政治上有偏見」。

稍早，川普在他自家社群平台「真實社群」（Truth Social）表示，鮑爾「完全沒理由」讓利率維持在高檔。

聯準會昨天將利率維持在3.50%至3.75%的區間不變，並指出美國經濟成長穩健，失業率趨於穩定。

鮑爾表示，當前目標是讓數據引導未來利率走向。

川普去年重返白宮後不斷攻擊聯準會，並在夏季試圖撤換理事庫克（Lisa Cook）；司法部也因聯準會整修成本問題，另對鮑爾展開調查。

川普 聯準會 鮑爾

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

