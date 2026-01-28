國土安全部長諾姆一度被川普留校察看 但很快就渡過危機

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
國土安全部長諾姆（Kristi Noem）。（美聯社）
國土安全部長諾姆（Kristi Noem）。（美聯社）

紐約時報報導，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)以激進手段推動移民執法，有時讓川普頗為頭疼，明尼蘇達州發生聯邦幹員開槍打死第二名美國公民的案件後，諾姆一度遭到留校察看的處分，不過很快就渡過危機，恢復獲得川普青睞。

報導指出，川普二度執政之後，到目前為止很少開除或公開斥責內閣幕僚。因此，當川普26日嚴詞批評諾姆，狀況非同小可。

明尼亞波利斯加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)24日被聯邦幹員開槍打死之後，諾姆第一時間指控普雷蒂是「本土恐怖份子」，結果引發兩黨人士同聲譴責。川普26日撤換明州移民執法行動指揮官，改派可以直接向川普匯報的白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)坐鎮，等於把諾姆排除在指揮鏈之外。

川普對於明州移民執法行動的處理方式感到不滿，明顯反映於保守派媒體。

紐約郵報(New York Post)頭版標題以移民和海關執法局的機構名稱縮寫ICE揶揄諾姆是「打入冷宮的芭比」(Iced Barbie)，福斯新聞網(Fox News)晨間新聞主持人公開表示應該撤換諾姆。

不過，諾姆在「冷宮」留校察看僅短短幾個小時而已，到了26日晚間，她便出現在橢圓形辦公室跟川普見面。川普27日對媒體說，不會撤換諾姆，還稱讚她工作表現良好。川普也對媒體說，應該多關注諾姆鞏固邊境的表現，而不是只注意明尼亞波利斯抗爭混亂。

任期結束便將退休的共和黨北卡州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)27日對媒體說，諾姆的移民執法行動根本是「業餘」(amateurish)等級，應該被炒魷魚才對。

提里斯說：「光是她在明州的所作所為，已經足以革職。」

消息人士說，諾姆在國土安全部推動的某些措施確實讓川普頭疼，例如突襲工地的移民掃蕩讓企業受到傷害，南韓現代汽車(Hyundai Motor)便是一例。諾姆對聯邦緊急事故管理總署(FEMA)撥款的處理，則惹怒共和黨參議員。另外，諾姆喜歡作秀的風格也在國土安全部內部引起側目，例如穿野戰服現身移民執法行動在媒體鏡頭前亮相，就被批評是在角色扮演(cosplaying)，在鳳凰城的一次行動中，諾姆連防彈背心都沒正確扣好。

消息人士說，ICE外勤辦公室有幹員就用「移民和海關執法局芭比」(ICE Barbie)貶抑封號稱呼諾姆，某些人員認為，諾姆主導移民執法行動是為問鼎2028年總統大選預做準備；諾姆高度依賴資深顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)同樣引發批判，ICE內部人員對李萬度斯基與副局長謝漢(Madison D. Sheahan)充滿不信賴。

