「美台經濟夥伴對話」聲明

國務院 發布聲明，公布國務院經濟事務次卿海柏格(Jacob Helberg)於27日在台北主持第六屆「美台經濟繁榮夥伴對話」(Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD)，此次對話由美國在台協會(American Institute in Taiwan, AI T)與駐美國台北經濟文化代表處(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, TECRO)共同主辦。

海柏格次卿與來自美國政府各部門的代表、台灣經濟部長龔明鑫(Kung Ming-hsin)、外交部政務次長陳明祺(Chen Ming-chi)、數位發展部政務次長侯宜秀(Isabel Hou)、教育部政務次長劉國偉(Liu Kuo-wei)、駐美代表俞大㵢(Alexander Tah-Ray Yui)及其他台灣官員進行會談。

海柏格次卿與龔明鑫部長共同見證美國在台協會與駐美代表處簽署「矽土和平宣言」(Pax Silica Declaration)暨「美台經濟安全合作」(U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security)聯合聲明，重申追求共同繁榮、科技進步與供應鏈 韌性的原則。

台灣是上述及其他重要經濟倡議中的關鍵夥伴，其先進製造業在推動人工智慧(AI)革命方面扮演不可或缺的要角。

雙方肯定此次對話是深化經濟合作、強化兩大經濟體密切夥伴關係的重要契機。

對話重點包括供應鏈安全的戰略一致性，涵蓋確保整個AI技術堆疊(tech stack)的供應鏈安全、支持可信賴的數位基礎建設、在無人機系統零組件認證方面的合作，以及在關鍵礦物領域互助。

相關討論著重展現因應經濟脅迫的進展、推動在第三國的共同合作，以及處理稅務相關障礙，促進美台之間的投資。

第一屆的「美台經濟繁榮夥伴對話」於2020年11月在美國在台協會與駐美代表處架構下舉行，旨在推動廣泛經濟議題的合作，並促進兩大經濟體之間更緊密的連結。