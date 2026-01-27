美軍加勒比海緝毒 死者家屬告川普政府

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
兩名千里達及托巴哥共和國公民去年在委內瑞拉沿海地區遭到美軍轟炸船隻而喪生，家屬27日在麻州聯邦法院遞狀控告川普政府。圖為目前在加勒比海執行任務的「福特號」航空母艦。(美聯社)
兩名千里達及托巴哥共和國公民去年在委內瑞拉沿海地區遭到美軍轟炸船隻而喪生，家屬27日在麻州聯邦法院遞狀控告川普政府。圖為目前在加勒比海執行任務的「福特號」航空母艦。(美聯社)

川普政府出動美軍打擊委內瑞拉外海毒品走私船隻，如今在美國法院面臨第一起訴訟挑戰。兩名千里達及托巴哥共和國(Trinidad and Tobago)公民去年在委內瑞拉沿海地區遭美軍轟炸船隻而喪生，家屬27日在麻州聯邦法院遞狀控告川普政府，指控美軍襲擊行為等同謀殺(murder)，違反禁止法外處決(extrajudicial killing)的國際人權準則。原告家屬要求未透露金額的損失賠償。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)與憲法權利研究中心(Center for Constitutional Rights)聯合發布新聞稿說，26歲約瑟夫(Chad Joseph)與41歲薩馬魯(Rishi Samaroo)2025年10月14日準備從委內瑞拉返回家鄉拉斯奎瓦斯(Las Cuevas)漁村，結果一枚美軍飛彈擊中船隻，兩人與船上其他四人全數死亡。

約瑟夫的母親勃恩利(Lenore Burnley)、薩馬魯的姊姊柯拉辛(Sallycar Korasingh)是訴訟原告。

訴狀指出，川普總統與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)都曾公開宣傳船隻遭到襲擊的影片，也曾說明自己在擊船行動中的扮演角色。

美國公民自由聯盟律師史坦(Jeffrey Stein)說，由此可見川普政府嚴重濫權，導致駭人且令人悲痛的後果。

史坦表示，不管從法律或道德層面來看，約瑟夫與薩馬魯家屬都應該在美國法院伸張正義。他表示，家屬援引「公海死亡法」(Death on the High Seas Act)對川普政府提告，條文允許家屬對發生在美國沿海3海里外的非法死亡(unlawful deaths)索償；訴訟同時引用「外國人侵權法」(Alien Tort Statute)，法律內容允許非公民受到人權侵犯時在美國法院提出訴訟。

史坦表示，約瑟夫與薩馬魯跟許多拉斯奎瓦斯村民一樣，經常往來於千里達及托巴哥跟委內瑞拉之間，從事農漁生意；兩人遇襲之前幾周都在委內瑞拉，曾告訴家人正準備回航。

訴狀指出，約瑟夫與薩馬魯都不是毒品集團成員，跟毒品集團毫無關係。

新聞稿指出，約瑟夫與妻子育有三個孩子，約瑟夫妻子與母親事發當天在社群媒體看到船隻被襲擊的消息而擔心他的安全，不斷打電話卻無人接聽。

