川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

美國總統川普。（美聯社）

華爾街日報25日獨家報導，美國總統川普 表示，他不願說明本周末在明尼蘇達州致命槍擊 事件中開槍的聯邦移民 執法人員是否行為得當，並稱政府正在審查該事件。

川普周日接受華爾街日報約五分鐘的電話專訪時，兩度被問及開槍射殺普雷蒂（Alex Pretti）的幹員是否做了正確的事，但他都未正面回應。進一步追問時，總統表示，「我們正在查看、審查所有事情，之後會做出判定。」不過，政府官員已公開為該名幹員辯護。

總統也批評了普雷蒂，這名37歲男子於周六上午在明尼阿波利斯（Minneapolis）街頭被一名聯邦幹員擊斃，指他在抗議活動中攜帶槍枝。

「我不喜歡任何槍擊事件，我不喜歡。」川普補充說，「但我也不喜歡有人帶著一把非常強力、完全上膛的槍，還帶了兩個裝滿子彈的彈匣走進抗議現場。這同樣也不好看。」

川普也釋出訊號，表示未來可能會將移民執法官員撤離明尼阿波利斯地區。

「在某個時間點我們會離開。我們已經做了，他們做得非常出色。」他說。川普未提供探員撤離的時間表。當被問及是否很快撤離時，他稱讚政府目前在明尼蘇達州的作為，並表示，「我們會留下一批不同的人，負責金融詐欺案件。」

川普指出，該州一起規模龐大的福利詐欺醜聞，是加強移民執法的理由之一。「這是任何人見過最大的詐欺案。」川普在訪談中說，「我們其實認為，加州的規模會更大。」

川普聲稱，普雷蒂攜帶的是一把「非常危險的槍，一把危險且不可預測的槍」，並補充說，「那是一把人們還沒反應過來就會走火的槍。」國土安全部則表示，普雷蒂攜帶的是一把9毫米半自動手槍。

普雷蒂是一名加護病房護理師，周六上午在明尼阿波利斯街頭拍攝邊境巡邏人員時遭到射擊，當場身亡。

槍擊發生後數小時內，國土安全部指控普雷蒂在被要求解除武裝時「激烈反抗」，迫使執法人員開出「防衛性槍擊」。然而，旁觀者影片與該說法不符。影片顯示，一名聯邦執法人員將手槍從普雷蒂手中拉走，不到一秒後，另一名探員便連續開槍。

美國移民暨海關執法局（ICE）已在全美多個大城市加強遣返行動，盡管州與地方官員反對，政府仍派遣聯邦人員前往明尼蘇達州。本月稍早，一名ICE官員在明尼阿波利斯射殺並致死古德（Renee Good）後，川普為該機構辯護，並稱該事件是一場悲劇。

川普的顧問數周來一直在討論政府強硬的遣返政策，而周六的槍擊事件使這些討論更顯迫切。

根據政府官員說法，盡管白宮公開加倍強調在該市的行動，但部分總統幕僚已將明尼阿波利斯日益動盪的局勢視為政治負擔。官員表示，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）已多次接聽來自明尼蘇達州官員的電話。

部分政府內部人士擔憂，民調與輿論已轉而反對政府在城市中的移民行動，相關討論也聚焦於如何在不與抗議者發生衝突的情況下持續遣返行動。川普顧問米勒（Stephen Miller）則持續推動強硬的移民執法，主張政府不應在明尼阿波利斯退讓。

顧問表示，川普周六就槍擊事件接聽了數十通電話，與多位參議員及各級政府官員通話。

「如果我是川普總統，我幾乎會這樣想：好吧，如果市長和州長讓我們的ICE官員陷入危險，而且有可能再失去更多無辜生命，那也許應該轉往另一座城市，讓明尼阿波利斯的人民自己做決定，」肯塔基州共和黨眾議員科默（James Comer）在福斯新聞上表示。他是川普的盟友，同時擔任眾議院監督委員會主席。

川普政府官員表示，未來幾周計畫加強塑造ICE的形象，強調探員在明尼阿波利斯以外地區所做的工作。盡管官員私下討論顯示，民意正逐漸對相關行動感到反感，但許多政府內部人士認為，若在明尼阿波利斯縮減行動，將等同於向左派低頭。

「沒有人，包括川普總統，希望看到有人被射殺或受傷。」白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，並呼籲州與地方官員與政府更密切合作，將非法居留在美國的人士移出明尼蘇達州。