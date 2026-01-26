我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：正全面審查明州ICE槍擊事件…我們會離開

冬季風暴襲美至少10死 聯邦政府關閉、多地緊急狀態

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

華爾街日報25日獨家報導，美國總統川普表示，他不願說明本周末在明尼蘇達州致命槍擊事件中開槍的聯邦移民執法人員是否行為得當，並稱政府正在審查該事件。

川普周日接受華爾街日報約五分鐘的電話專訪時，兩度被問及開槍射殺普雷蒂（Alex Pretti）的幹員是否做了正確的事，但他都未正面回應。進一步追問時，總統表示，「我們正在查看、審查所有事情，之後會做出判定。」不過，政府官員已公開為該名幹員辯護。

總統也批評了普雷蒂，這名37歲男子於周六上午在明尼阿波利斯（Minneapolis）街頭被一名聯邦幹員擊斃，指他在抗議活動中攜帶槍枝。

「我不喜歡任何槍擊事件，我不喜歡。」川普補充說，「但我也不喜歡有人帶著一把非常強力、完全上膛的槍，還帶了兩個裝滿子彈的彈匣走進抗議現場。這同樣也不好看。」

川普也釋出訊號，表示未來可能會將移民執法官員撤離明尼阿波利斯地區。

「在某個時間點我們會離開。我們已經做了，他們做得非常出色。」他說。川普未提供探員撤離的時間表。當被問及是否很快撤離時，他稱讚政府目前在明尼蘇達州的作為，並表示，「我們會留下一批不同的人，負責金融詐欺案件。」

川普指出，該州一起規模龐大的福利詐欺醜聞，是加強移民執法的理由之一。「這是任何人見過最大的詐欺案。」川普在訪談中說，「我們其實認為，加州的規模會更大。」

川普聲稱，普雷蒂攜帶的是一把「非常危險的槍，一把危險且不可預測的槍」，並補充說，「那是一把人們還沒反應過來就會走火的槍。」國土安全部則表示，普雷蒂攜帶的是一把9毫米半自動手槍。

普雷蒂是一名加護病房護理師，周六上午在明尼阿波利斯街頭拍攝邊境巡邏人員時遭到射擊，當場身亡。

槍擊發生後數小時內，國土安全部指控普雷蒂在被要求解除武裝時「激烈反抗」，迫使執法人員開出「防衛性槍擊」。然而，旁觀者影片與該說法不符。影片顯示，一名聯邦執法人員將手槍從普雷蒂手中拉走，不到一秒後，另一名探員便連續開槍。

美國移民暨海關執法局（ICE）已在全美多個大城市加強遣返行動，盡管州與地方官員反對，政府仍派遣聯邦人員前往明尼蘇達州。本月稍早，一名ICE官員在明尼阿波利斯射殺並致死古德（Renee Good）後，川普為該機構辯護，並稱該事件是一場悲劇。

川普的顧問數周來一直在討論政府強硬的遣返政策，而周六的槍擊事件使這些討論更顯迫切。

根據政府官員說法，盡管白宮公開加倍強調在該市的行動，但部分總統幕僚已將明尼阿波利斯日益動盪的局勢視為政治負擔。官員表示，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）已多次接聽來自明尼蘇達州官員的電話。

部分政府內部人士擔憂，民調與輿論已轉而反對政府在城市中的移民行動，相關討論也聚焦於如何在不與抗議者發生衝突的情況下持續遣返行動。川普顧問米勒（Stephen Miller）則持續推動強硬的移民執法，主張政府不應在明尼阿波利斯退讓。

顧問表示，川普周六就槍擊事件接聽了數十通電話，與多位參議員及各級政府官員通話。

「如果我是川普總統，我幾乎會這樣想：好吧，如果市長和州長讓我們的ICE官員陷入危險，而且有可能再失去更多無辜生命，那也許應該轉往另一座城市，讓明尼阿波利斯的人民自己做決定，」肯塔基州共和黨眾議員科默（James Comer）在福斯新聞上表示。他是川普的盟友，同時擔任眾議院監督委員會主席。

川普政府官員表示，未來幾周計畫加強塑造ICE的形象，強調探員在明尼阿波利斯以外地區所做的工作。盡管官員私下討論顯示，民意正逐漸對相關行動感到反感，但許多政府內部人士認為，若在明尼阿波利斯縮減行動，將等同於向左派低頭。

「沒有人，包括川普總統，希望看到有人被射殺或受傷。」白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，並呼籲州與地方官員與政府更密切合作，將非法居留在美國的人士移出明尼蘇達州。

川普 移民 槍擊

上一則

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

延伸閱讀

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
川普國安關稅威脅亞洲 這國站在海嘯第一排 1,420億美元商品恐遭波及

川普國安關稅威脅亞洲 這國站在海嘯第一排 1,420億美元商品恐遭波及
川普擬祭100%關稅 加拿大總理籲「愛用國貨」 澳洲總理力挺邀訪

川普擬祭100%關稅 加拿大總理籲「愛用國貨」 澳洲總理力挺邀訪
批北約盟軍惹眾怒 川普改口讚揚英軍 歐洲多國抵制美加墨世界杯

批北約盟軍惹眾怒 川普改口讚揚英軍 歐洲多國抵制美加墨世界杯

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

2026-01-24 20:28
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
200多名矽谷員工20日發表聯名信，呼籲科技界執行長勸說川普總統減少移民掃蕩。（路透）

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

2026-01-20 07:33

超人氣

更多 >
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」
8蒙面匪開車撞穿珠寶店 1分鐘洗劫100萬珠寶

8蒙面匪開車撞穿珠寶店 1分鐘洗劫100萬珠寶