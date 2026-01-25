譏盟軍在阿富汗躲後方遭譴責 川普改口英軍英勇戰士

我的頻道

中央社／倫敦25日綜合外電報導
美國總統川普（左）針對阿富汗戰爭期間北大西洋公約組織部隊所作評論，遭到英國首相施凱爾（右）形容為「侮辱且令人震驚」。（路透資料照片）
美國總統川普針對阿富汗戰爭期間北大西洋公約組織部隊所作評論，遭到英國首相施凱爾形容為「侮辱且令人震驚」。川普隔天改口，盛讚英國士兵「英勇」，強調他們是戰士。

路透社報導，川普日前指稱歐洲部隊在阿富汗「避開前線」，在英國和歐洲各國引起公憤。

阿富汗戰爭期間英國有457名軍人陣亡，為自從1950年代以來傷亡最慘重的海外戰爭。在戰鬥最激烈其中幾年間，英國領導盟軍在阿富汗最大、最具挑戰性的海曼德省（Helmand）作戰行動，同時也是美國在伊拉克的主要盟友。

川普在真實社群（Truth Social）寫道：「偉大且非常英勇的英國士兵將永遠與美國同在！在阿富汗有457人陣亡，許多人重傷，他們是最傑出戰士之一。這是一種堅不可摧的連結。」

「週日太陽報」（The Sun on Sunday）報導，英國國王查理三世（King Charles III）對川普最初談話的關切已經傳達給川普。川普去年訪英時曾表達對這位君主的敬意。白金漢宮則對報導不予置評。

一向避免公開直接批評川普的施凱爾（Keir Starmer）也對川普說法罕見強烈回應。

英國首相辦公室發出聲明表示，首相昨天已與川普就此通話。

聲明指出：「首相強調，英美兩國英勇的士兵曾並肩在阿富汗作戰，許多人永遠無法返家。我們絕不能忘記他們的犧牲。」

英國和其他地方退伍軍人譴責川普22日在福斯財經新聞網（Fox Business Network）「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目中的談話。他當時聲稱美國「從未需要」跨大西洋聯盟北大西洋公約組織（NATO），並指控盟國在阿富汗作戰時「有點避開前線」。

曾兩度在阿富汗服役的查理三世么子哈利王子（Prince Harry）在聲明中說：「這些犧牲值得我們以誠實與尊重的態度去談論。」

