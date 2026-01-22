紐時：格陵蘭新協議建議 美國擁有軍事基地領土

美國在格陵蘭西北端的皮圖菲克基地。美聯社

「紐約時報」今天引述多名西方國安及外交官員的說法報導，美國總統川普與歐洲領袖討論中的新格陵蘭 協議架構，內容包括美國擁有部分土地做軍事基地用途，猶如英國的賽普勒斯基地被視為英國領土。

紐約時報（New York Times）報導，美國與歐洲國家近日討論攸關格陵蘭未來的建議，內容包括提高北約 （NATO）在北極圈的活動，給予美國格陵蘭部分土地的主權聲索，禁止敵對勢力開採島上礦產等。

8名西方國家安全與外交官員向紐時提出上述說明。美國總統川普（Donald Trump）21日提出妥協後的格陵蘭方案概略樣貌，但未說明細節。川普的動作暫時緩解美國為爭取丹麥 領土引發的跨大西洋危機。

由於事涉敏感外交事務，匿名西方官員強調，討論中的方案與川普要求丹麥向美國移轉格陵蘭全島主權仍有差距。官員謹慎說，許多相關細節尚未最後確認。

這些建議最終能否達成格陵蘭領土協議仍是未知數，丹麥已公開表明不放棄任何格陵蘭土地主權，有可能反對檯面上的計畫。匿名官員表示，希望這些方案能夠處理川普對俄中極圈威脅的關切，也讓歐洲守住格陵蘭是非賣品的底線。

建議案包括：

一，在北極圈設立新的北約警戒任務。多名官員指出，這項任務與北約在波羅的海與東歐對抗俄羅斯的任務類似，猶如「北極圈警戒哨」。

二，提升美國與丹麥1951年簽署的格陵蘭協定。美軍將擁有廣泛布局格陵蘭的管道，包括興建與運作軍事基地。美方官員關切格陵蘭若獨立將影響美軍基地功能，北約官員已討論將提出新的協議，擴大1951年協定的內容，讓美國在格陵蘭實質擁有部分領土。

三，新協議將以英國在賽普勒斯的軍事基地「主權基地區域」為藍本，但實際上被視為英國領土的安排。屆時美國在格陵蘭將擁有更大的土地控制權，超過目前僅使用使館面積範圍。美方認為格陵蘭對設置金穹（Golden Dome）飛彈防禦系統具重要性，部分裝備將設於當地。

四，限制非北約成員國，特別是俄羅斯與中國取得格陵蘭冰層下的稀土採礦權。

報導指出，川普上任即提出格陵蘭議題，這些計畫在北約內部已討論超過一年。丹麥政府堅持不賣土地，格陵蘭的命運由丹麥決定，不是北約。格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）22日表示，不支持美軍基地成為美國領土的建議。