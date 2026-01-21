川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

我的頻道

編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說。路透
美國總統川普21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，表示正尋求立即展開談判，討論美國取得格陵蘭問題。他說，極尊重格陵蘭和丹麥人民，只有美國能保護該島，但他不會動武拿下格陵蘭。

川普說，除非他決定「過分使用武力」，美國什麼也得不到；若他這麼做，「我們將無人能擋，但我們不會那樣做」。他強調，他未必要使用武力，他不想也不會使用武力，美國只是想要「一個叫格陵蘭的地方」。

川普說，「你可以答應，我們會非常感激，或你可以拒絕，我們會記住」。

川普提到，丹麥曾在二戰迅速落入納粹德國手中，「只打了6小時就淪陷」，當時美國還替丹麥在格陵蘭建基地，「我們救了丹麥」，阻止敵人在西半球建立據點，打贏二戰，否則大家現在要說德語或「一點日語」；他表示二戰後美國將格陵蘭交還給丹麥，是愚蠢舉動，丹麥現在不知感恩。

川普說，當時美國應保留格陵蘭，該島「地處美國、俄羅斯和中國之間的關鍵戰略要地，且缺乏防禦」，攸關美國核心國安利益，這是他想要格陵蘭的原因，而非因為該島地下稀土礦產。

紐約時報總結說，川普這段演講等同向歐洲發出挑戰，把格陵蘭給美國，否則他將透過關稅讓歐洲陷入絕境，儘管川普的確提到他不會派兵奪取格陵蘭。

川普開場還開玩笑說，在場「有很多朋友，也有一些敵人」，引發台下一陣笑聲。

川普說，他熱愛歐洲、希望歐洲發展順利，但歐洲目前未朝正確方向進展，歐洲某些地方「已認不出來」，從不同的地方回來的朋友都用一種負面語氣說「我認不出來了」，批評歐洲創紀錄的預算和逆差，還接收大量移民。

川普還說，他對外徵關稅以彌補所謂外國造成的損失，美國與歐洲、日本和南韓等達成貿易協議，特別在石油和天然氣方面，為美國和參與協議的國家都創造財富、股市繁榮。

川普演說以美國經濟情況開頭，表示20日是他回任一周年，美國經濟正蓬勃發展，「通膨已被戰勝」，也說過去「開放且危險的邊境」已關閉，自詡正帶來美國史空前變革和成長。

川普還說，俄烏戰爭必須停止，他稍晚將和烏克蘭總統澤倫斯基會面。

川普出發前往瑞士參加世界經濟論壇前表示，期間已安排多場有關格陵蘭的會議，他認為「事情將會進展得相當順利」，美國將就格陵蘭主權問題擬定一套「讓北約非常滿意、美國也非常滿意的計畫」。

他說，「美國基於安全目的需要格陵蘭，我們需要它，它對美國乃至世界安全至關重要」。川普宣布向反對美國掌控格陵蘭的8個歐洲國家加徵關稅，媒體問及為了格陵蘭會做到什麼樣的程度，川普只表示「你之後就會知道」。

被問及是否會讓美國留在北約，川普稱與北約關係很好，但不認同北約過去許多作法，稱北約有時「被高估」。他強調，北約強不強「取決於美國」，北約沒有美國就不夠強。

▼收聽一洲焦點Podcast：

川普 格陵蘭 北約

