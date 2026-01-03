美國強擄馬杜洛 意欲何為？

川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國總統川普 美東時間3日凌晨宣布，美國大規模襲擊委內瑞拉 ，抓走委總統馬杜洛並用飛機將他帶離委內瑞拉。美國司法部長隨後宣稱，馬杜洛「很快」將在美國出庭受審。美國此舉意欲何為？對馬杜洛的指控成立嗎？委內瑞拉局勢將如何發展？

突發但不意外

2025年，川普授權中央情報局在委「秘密行動」，將提供可導致馬杜洛被捕和定罪線索的賞金提高一倍至5000萬美元；美軍用數月時間，在加勒比海進行30多年來最大規模軍事部署，並以打擊「毒品恐怖主義」的名義在加勒比海和東太平洋擊沉至少30艘船隻，致死逾百人。川普政府還連續制裁馬杜洛家人與追隨者，禁止油輪出入委內瑞拉並進行海上攔截。川普上月多次表示，「很快」採取地面行動，不排除「戰爭」可能，馬杜洛如繼續強硬將是最後「逞強」……

馬杜洛此前表示，美國在加勒比海地區加強軍事部署的行動「以武力奪取委內瑞拉石油 資源為目的」，這一企圖不僅直接危及委內瑞拉石油生產，也使全球能源市場的穩定面臨風險。委內瑞拉全國代表大會（議會）主席羅德里格斯也曾表示，美國所謂「緝毒」行動是政治藉口，其真正目的是掠奪委內瑞拉石油資源。

此間多名分析人士都曾指出，從美軍在加勒比海部署兵力規模來看，足以大規模襲擊委地面目標，但遠不足以「入侵」、「佔領」委內瑞拉或對委進行全面軍事干預。不少專家預判，白宮的武力展示、重金懸賞、經濟施壓等手段，主要目的是促使與馬杜洛關係密切的委精英階層「離心」，「採取行動推翻這位長期執政的左翼領導人」。

指控成立嗎

美國司法部長邦迪3日在社交媒體上說，馬杜洛被指控犯有「毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、持有機槍及破壞性裝置罪，以及針對美國的持有機槍及破壞性裝置陰謀罪」。

2020年，即川普首個總統任期的最後一年，馬杜洛及其夫人在美國紐約南區聯邦地區法院被起訴，檢方指控馬杜洛操控一個名為「太陽集團」的暴力販毒組織。2025年，川普政府宣布把「太陽集團」和馬杜洛政權都列為美國指定的「外國恐怖組織」。

美國許多專家指出，「太陽集團」不是一個組織嚴密的團體，這一詞彙通常用來指代涉嫌參與毒品交易的委內瑞拉高級軍官和政府官員。《紐約時報》等媒體報導說，目前尚無任何證據表明馬杜洛直接指揮了毒品走私活動。

美國緝毒署近年報告顯示，委內瑞拉並非流入美國的毒品的主要來源地。

宏都拉斯前總統胡安·奧蘭多·埃爾南德斯2022年卸任後遭美國司法部起訴並被引渡到美國，于2024年6月被美國紐約南區聯邦地區法院以共謀販毒和非法持有武器等罪名判處45年監禁和800萬美元罰金。但去年底，時隔僅一年半，川普就宣布對其予以赦免。

委局勢走向明朗嗎

委內瑞拉局勢下一步走向高度不明朗。委內瑞拉憲法規定，如果總統「絕對缺席」，權力將移交給執行副總統（德爾西·羅德里格斯），並在30天內舉行大選。羅德里格斯3日表示，馬杜洛夫婦下落不明，要求川普政府出示馬杜洛活著的證據。

美國政府一直以2024年委總統選舉結果「非法」為由，不承認馬杜洛執政合法性。美國國務卿魯比奧3日凌晨轉發他去年7月在社交媒體上發的帖文，即「馬杜洛不是委內瑞拉總統，他的政權也不是合法政府。」

據美媒報導，委內瑞拉反對派認為2024年總統候選人之一、目前流亡西班牙的埃德蒙多·岡薩雷斯是合法總統。委反對派領導人馬查多上月表示，岡薩雷斯已邀請她擔任副總統，她在為馬杜洛下台後的「有序和平過渡」做準備。

美國發動空襲後，委國防部長弗拉基米爾·帕德里諾·洛佩斯在社交媒體上發布視頻稱，「這次（美國）入侵是委內瑞拉遭受的最嚴重暴行」。

抓走他國領導人不是首次

據美媒報導，川普在其首個任期就曾試圖推翻馬杜洛，認為委內瑞拉豐富的石油等自然資源儲備會給美國帶來經濟利益。魯比奧去年1月任國務卿以來，也一直在為推動委政權更迭做準備，其上任後首次出訪就是中美洲和加勒比地區的五國之行。

此次川普政府在拉美地區以打擊販毒為由推翻馬杜洛政權，其實不算「創新」。1990年的同一天（1月3日），一度是美國盟友的巴拿馬政府首腦諾列加被美國抓走，並被引渡至美國，以販毒罪被判處長期監禁。

美國長期視拉丁美洲為自家「後院」，以各種名義干預拉美內政更有漫長歷史。1983年，美國干預下，加勒比海小島格林那達發生內部政變，親蘇聯和古巴的格林那達總理畢曉普等官員被殺害。上世紀80年代，美國還支持尼加拉瓜反政府武裝對抗尼加拉瓜左翼桑地諾政府，直至桑地諾政府在1990年總統選舉中落敗。