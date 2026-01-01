解放軍環台軍演 美國務院促北京停止施加軍事壓力

解放軍東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍演，台國防部公布國軍針對解放軍實彈軍演應處作為。圖為田單軍艦（1110）在海上近距離監控解放軍安陽艦（599）。（圖／台國防部提供）

解放軍 日前對台展開大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊。美國國務院 今天敦促北京克制，停止對台灣施加軍事壓力，轉而進行有意義的對話。美國反對片面改變現狀的行為，包括使用武力或脅迫手段。

解放軍東部戰區於台北時間去年12月29日宣布，即日起在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命－2025」演習，隔日於指定海空域實彈射擊，31日宣布結束軍演。

繼日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國對此表示關切後，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）今天下午發布聲明指出，中國針對台灣及區域其他國家的軍事活動和言論不必要地升高緊張情勢。

「我們敦促北京保持克制，停止對台灣施加軍事壓力，並改以進行有意義的對話。美國支持台海和平穩定，反對任何片面改變現狀的行為，包括武力或脅迫手段。」

美國總統川普於軍演期間回應相關提問時表示，已看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告訴他任何事。「而且我也不認為他真的會這麼做，完全沒有什麼讓我擔心的」。

他說，中國「已經在那個地區進行海軍演習長達20年，現在外界看待這件事的方式可能有些不同，但事實上，「他們過去進行的規模還更大」。

聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）則於30日透過社群媒體X表達美國盡快提供台灣武器，及台灣加速軍備的急迫性。

他表示，中國針對入侵台灣的演練持續升高。這些愈發複雜、臨時通知的演訓，意在展示解放軍實施對台封鎖的能力，並使中共得以脅迫台灣。

「美國必須緊急行動，加速生產以支持近期對台灣的軍售，並落實國會授權的『總統撥款權』及台灣安全合作倡議資金，用於關鍵軍事能力的建設。我們的台灣盟友必須擱置黨派分歧，立即全額支持賴總統所提出的特別國防預算。時間已不能再拖」，韋克爾說。

從12月29日上午6時至隔日上午6時，台灣國防部 偵獲14艘共艦、8艘公務船及130架次共機，其中90架次越中線侵擾空域。

國防部隔天透過新聞稿指出，自上午9時起，解放軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線周邊。台灣軍方應處方面，國防部長顧立雄表示，國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著應對。