與澤倫斯基會談前 川普：已與普亭進行富成效通話

與澤倫斯基會談前 川普：已與普亭進行富成效通話

中央社佛羅里達州棕櫚灘28日綜合外電報導
川普總統(右)在海湖莊園歡迎烏克蘭總統澤倫斯基。(路透)
川普總統(右)在海湖莊園歡迎烏克蘭總統澤倫斯基。(路透)

美國總統川普今天表示，他於稍晚在佛羅里達州與烏克蘭總統澤倫斯基會談前，已經先與俄羅斯總統普亭進行「良好、富有成效的」的通話。

法新社報導，川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文說，與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於當地時間下午1時會談之前，「我剛與普亭（Vladimir Putin）總統進行非常良好而且富有成效的通話」。

川普與澤倫斯基今天在川普位在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）會面，川普正在那裡度假。

美聯社報導，澤倫斯基上午抵達邁阿密（Miami）時表示，兩人下午計畫討論安全和經濟協議。他說，將在會談中提出「領土問題」，因為莫斯科與基輔就烏東部頓巴斯地區（Donbas）未來的歸屬存在分歧。

在與川普會面前，澤倫斯基今天表示，他已與英國首相施凱爾（Keir Starmer）通電話，向對方說明「前線局勢和俄羅斯襲擊造成的後果」。

他在社群平台X上發文說：「謝謝你，基爾（施凱爾的名字），一直持續進行協調！」澤倫斯基辦公室表示，與川普會談後他將與其他盟國領袖通電話。

川普上述發文同時指出，他與澤倫斯基將在海湖俱樂部主餐廳會面，屆時媒體將獲准進場。

澤倫斯基抵達佛州 美東時間下午1時會川普

年輕男性選民 將成兩黨期中選舉競相拉攏對象

內唐亞胡周一訪佛州見川普 談加薩第二階段停火

川澤會前下馬威 俄軍大規模夜襲基輔警報響10小時 普亭還嗆1句話

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望

