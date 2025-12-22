川普政府召回近30名使節 將由力挺美國優先者接任

我的頻道

中央社華盛頓22日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普政府為了重塑美國海外外交布局，正撤回包括大使及其他使館高階職務的近30位職業外交官，改由被認為全力支持川普「美國優先」政策的人員接任。

美聯社報導，根據兩名要求匿名討論內部人事異動的國務院官員表示，至少29個國家的使領館館長上週已接獲通知，他們的任期將於明年1月結束。

這些外交官都在美國前總統拜登（Joe Biden）政府期間就任，並在川普（Donald Trump）第2任期初針對政治任命官員的大規模撤換中倖存下來。不過，情勢在17日出現變化，當天他們陸續收到來自華府官員的通知，告知即將離任。

雖然大使依總統意志派任，通常任期為3到4年；但國務院官員指出，這次受影響人員並不會失去外交官職務，只要有意願，他們都將回華盛頓轉任其他職務。

國務院拒絕透露具體人數和受影響大使名單，但為人事更動辯護，強調這是「任何一屆政府都會有的標準程序」，並強調大使是「總統的個人代表，總統有權確保在這些國家有推動美國優先政策的人選」。

非洲是本次調動影響最大的地區，有13個國家的大使遭撤換；其次是亞洲，計有6國大使將更動；歐洲則有4國。另外還有中東、南亞及中亞等地區。

國務院 川普 美國優先

