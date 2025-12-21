紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

美國總統川普19日在白宮宣布與9家藥廠達成協議，藥品價格將調降。(路透)

紐約時報21日分析，美國總統川普 回任第一年無論在排場或政策上，已建立新的、更大膽的「帝王總統制」，甚至遠遠超越半世紀前讓帝王總統一詞廣為人知的尼克森；美國脫離英國君主近250年後，現在堪稱在承平時期最接近君主中央集權一刻。

紐時指出，川普第2任不再像第一任那樣自制或受制於人。他鑲金裝飾橢圓辦公室、拆除白宮東廂並打造大型宴會廳、將自己名字和臉放到甘迺迪表演藝術中心和政府大樓上、指定在自己生日讓國家公園免費入場。這些都透露川普個人擴大、累積權力，而國會和聯邦最高法院對此阻力相當薄弱。

如今，川普就出生公民權 問題自行重新詮釋憲法修正案、挖空國會創設的機構和部門、指使私人機構如何運作自家事務。川普也派軍人上街，並對加勒比海非軍事船隻發動未授權的戰爭，其幕僚長也稱川普公然利用執法單位對政敵「算帳」。川普還特赦自身盟友，並曾以「煽動叛亂」痛批一群民主黨國會議員，稱其行為可處死刑。

川普對總統制的重塑，已深遠改變華府權力平衡，其影響可能持續至他卸任良久。某一政府部門拿到手的權力，很少會心甘情願交回。曾經撼動體制的行動，最後可能習以為常。川普以外的美國總統都曾外推權力限制，但川普是衝過限制，看看有人敢阻止他。

美國喬治華盛頓大學政治歷史學家達勒克說，川普第2任在很多層面，反映的不只是打破總統常態和例外，也是歷屆總統75年來相繼爭取更多權力的集大成。

人人都同意川普對政治格局的掌控，超越數個世代以來的總統。同時，川普從未贏得多數美國人支持，其3次大選的普選票得票率均未過半，蓋洛普民調 也顯示川普支持率在兩屆任期內，至今沒有一天過半。

川普目前在蓋洛普民調支持率為36％，低於現代任何一位美國民選總統上任第一年底的數字，還有他第一任第一年底的39%；若與連當兩任的總統第5年底支持率相比，仍僅高於受水門案拖累的尼克森。

紐時說，若民主黨在明年期中選舉勝出，肯定會用新到手權力抵抗川普。也有法律分析家預期，美國最高法院會限制川普在關稅的權力，也可能在出生公民權議題限制川普。

美國維吉尼亞大學米勒中心的總統歷史學者萊里坦言，美國有漫長的總統擴權歷史，但當戰爭和經濟危機過去，美國也有同樣充分歷史紀錄，可見總統回歸憲法框架，相關歷史強烈暗示現狀不會長期延續。但這能否保證？萊里說「我還沒聰明到知道答案」。

