我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐年終記者會：盼泰柬本周停火 是否宣戰委國這樣答

川普對台軍售策略轉變 日經：聚焦阻止解放軍登陸

魯比歐年終記者會：盼泰柬本周停火 是否宣戰委國這樣答

編譯高詣軒／即時報導
國務卿魯比歐舉行記者會。(美聯社)
國務卿魯比歐舉行記者會。(美聯社)

美國國務卿魯比歐19日在年終記者會中表示，希望泰國與柬埔寨在本周初恢復停火，也明言川普政府調停俄烏和加薩戰爭面臨的挑戰，並捍衛美國對委內瑞拉日增的軍事施壓。

東協國家外長已預定22日在吉隆坡開會商討泰柬衝突。魯比歐說，美方正致力推動衝突各方重回10月達成的停火協議，美方對兩國22或23日能開始停火審慎樂觀。

對俄烏和談，魯比歐說，已取得進展，但還有一段路，最後階段的問題總是最難。他也說，外傳美國試圖強迫烏克蘭接受某種協議，這是無稽之談，美方無法強迫任一方達成協議，「除非烏克蘭同意，否則不會有和平協議」。他也坦言，達成協議必須雙方均做出讓步，有可能無法達成。

對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯解除武裝的必要性，魯比歐說，若哈瑪斯未來仍有能力威脅或攻擊以色列，那就不可能有和平，這正是解除武裝如此關鍵的原因；他也有信心，各國將派兵參與計畫中的國際維穩部隊（ISF）。

魯比歐說，必須先完成加薩停火第一階段協議，才能進入第二階段；第二階段需先宣布成立監督戰後治理的「和平委員會」，並成立管理日常事務的巴人技術官僚委員會，接著組建ISF。

他證實，美國與土耳其、卡達和埃及代表19日會在邁阿密討論第二階段相關安排。一位白宮官員說，美國中東特使威科夫和川普女婿庫許納將出席。

對美國是否要對委內瑞拉宣戰，魯比歐說，「我不會去猜測那些還沒發生，也可能永遠不會發生的事；但我可以告訴你，尚未發生任何需要我們通知國會、獲得國會批准或跨越戰爭門檻的事」。

魯比歐又再指控委國總統馬杜洛不是合法領袖，美方「有權」以一切力量捍衛其西半球利益，並矢言封鎖委國石油外銷。對是否希望委國明年出現政權輪替，他未正面答覆，只強調美方將持續施壓，「顯然美國無法忍受委國政權的現狀。所以，沒錯，我們的目標是改變這種局面」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

魯比歐 加薩 委內瑞拉

上一則

川普對台軍售策略轉變 日經：聚焦阻止解放軍登陸

延伸閱讀

魯比歐稱日中問題由來已久 美國致力平衡與兩國關係

魯比歐稱日中問題由來已久 美國致力平衡與兩國關係
魯比歐年終記者會談中美關係 強調負責任治國與成熟管理

魯比歐年終記者會談中美關係 強調負責任治國與成熟管理
美希望泰柬下周停火 魯比歐「謹慎樂觀」這兩天

美希望泰柬下周停火 魯比歐「謹慎樂觀」這兩天
威爾斯稱范斯是陰謀論者 魯比歐：若范斯競選總統 我全力支持

威爾斯稱范斯是陰謀論者 魯比歐：若范斯競選總統 我全力支持

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35

超人氣

更多 >
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡