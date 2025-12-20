魯比歐年終記者會：盼泰柬本周停火 是否宣戰委國這樣答

國務卿魯比歐舉行記者會。(美聯社)

美國國務卿魯比歐 19日在年終記者會中表示，希望泰國與柬埔寨在本周初恢復停火，也明言川普政府調停俄烏和加薩 戰爭面臨的挑戰，並捍衛美國對委內瑞拉 日增的軍事施壓。

東協國家外長已預定22日在吉隆坡開會商討泰柬衝突。魯比歐說，美方正致力推動衝突各方重回10月達成的停火協議，美方對兩國22或23日能開始停火審慎樂觀。

對俄烏和談，魯比歐說，已取得進展，但還有一段路，最後階段的問題總是最難。他也說，外傳美國試圖強迫烏克蘭接受某種協議，這是無稽之談，美方無法強迫任一方達成協議，「除非烏克蘭同意，否則不會有和平協議」。他也坦言，達成協議必須雙方均做出讓步，有可能無法達成。

對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯解除武裝的必要性，魯比歐說，若哈瑪斯未來仍有能力威脅或攻擊以色列，那就不可能有和平，這正是解除武裝如此關鍵的原因；他也有信心，各國將派兵參與計畫中的國際維穩部隊（ISF）。

魯比歐說，必須先完成加薩停火第一階段協議，才能進入第二階段；第二階段需先宣布成立監督戰後治理的「和平委員會」，並成立管理日常事務的巴人技術官僚委員會，接著組建ISF。

他證實，美國與土耳其、卡達和埃及代表19日會在邁阿密討論第二階段相關安排。一位白宮官員說，美國中東特使威科夫和川普女婿庫許納將出席。

對美國是否要對委內瑞拉宣戰，魯比歐說，「我不會去猜測那些還沒發生，也可能永遠不會發生的事；但我可以告訴你，尚未發生任何需要我們通知國會、獲得國會批准或跨越戰爭門檻的事」。

魯比歐又再指控委國總統馬杜洛不是合法領袖，美方「有權」以一切力量捍衛其西半球利益，並矢言封鎖委國石油外銷。對是否希望委國明年出現政權輪替，他未正面答覆，只強調美方將持續施壓，「顯然美國無法忍受委國政權的現狀。所以，沒錯，我們的目標是改變這種局面」。

