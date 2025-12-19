司法部釋出「淫魔」艾普斯坦案塗黑文件 揭招募未成年女孩細節

司法部19日新公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦案文件，其中包括多張美國前總統柯林頓的照片，以及一幅描繪柯林頓身穿藍色連衣裙畫作的照片。(路透)

司法部 19日開始釋出各界高度關注，可能引發政治風暴的「淫魔」富豪艾普斯坦 案調查紀錄。其中包含多張照片，可見前總統柯林頓、米克傑格（Mick Jagger）和麥可傑克森等名流都曾是座上賓，但多數內容仍遭大幅塗黑。

法新社報導，許多文件大幅塗黑，加上政府官員嚴格控管，引發外界質疑此次解密是否真能平息關於高層掩蓋的陰謀論。即便如此，文件仍部分揭露艾普斯坦與總統川普等富豪、名人及權貴之間的密切關係。衛報更指出，其中一份調查紀錄描述艾普斯坦曾向負責招募未成年人的人員提出具體要求，並揭露他與身邊人士招募年輕女性和未成年少女的種種行徑，令人不寒而慄。

這份名為「EFTA00004179」的文件，包含正式的聯邦調查局證據封面頁，以及13頁手寫調查筆記，記錄2019年5月2日進行的一次訪談，受訪者身分及部分內容雖遭塗黑，但文件仍浮現若干關鍵主題，包括招募女孩、以「按摩」為幌子的性接觸，以及艾普斯坦對年齡和種族的特定偏好。

筆記中似乎以「JE」指代艾普斯坦，證人表示：「朋友的朋友。一大群巴西 人。情況緊急，女孩快沒了。」並提及在所謂「情況緊急」時，曾找來一名「膚色較深的多明尼加人」，但「JE不想要西語裔或膚色較深的女孩」。將未成年女孩帶給艾普斯坦的人曾表示，自己一直在「帶年輕女孩」過來，艾普斯坦抱怨說：「是啊，但不要膚色深的。」

證人表示，她不確定艾普斯坦是否曾為該項「服務」付錢給招募者，但確實付錢給女孩。筆記隨後描述一間浴室場景，提到浴缸旁有全裸女性，艾普斯坦走進淋浴間，並要求證人不要再帶來他不喜歡的女孩，繼續物色其他人選。

筆記還寫道，某人曾親眼看到艾普斯坦要求女孩出示身分證件，「他想確認她們未滿18歲，因為他並不相信她們的說法，而某人先前搞砸了，帶來較年長的女孩。」筆記並包含證人對性接觸情況的描述，例如艾普斯坦曾發出「瘋狂的聲音」，並以較為粗暴的方式觸碰受害者，