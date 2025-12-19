我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來自中國的Waymo要進入加州 該擔心嗎？

台北殺人案27歲凶嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

司法部釋出「淫魔」艾普斯坦案塗黑文件 揭招募未成年女孩細節

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
司法部19日新公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦案文件，其中包括多張美國前總統柯林頓的照片，以及一幅描繪柯林頓身穿藍色連衣裙畫作的照片。(路透)
司法部19日新公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦案文件，其中包括多張美國前總統柯林頓的照片，以及一幅描繪柯林頓身穿藍色連衣裙畫作的照片。(路透)

司法部19日開始釋出各界高度關注，可能引發政治風暴的「淫魔」富豪艾普斯坦案調查紀錄。其中包含多張照片，可見前總統柯林頓、米克傑格（Mick Jagger）和麥可傑克森等名流都曾是座上賓，但多數內容仍遭大幅塗黑。

法新社報導，許多文件大幅塗黑，加上政府官員嚴格控管，引發外界質疑此次解密是否真能平息關於高層掩蓋的陰謀論。即便如此，文件仍部分揭露艾普斯坦與總統川普等富豪、名人及權貴之間的密切關係。衛報更指出，其中一份調查紀錄描述艾普斯坦曾向負責招募未成年人的人員提出具體要求，並揭露他與身邊人士招募年輕女性和未成年少女的種種行徑，令人不寒而慄。

這份名為「EFTA00004179」的文件，包含正式的聯邦調查局證據封面頁，以及13頁手寫調查筆記，記錄2019年5月2日進行的一次訪談，受訪者身分及部分內容雖遭塗黑，但文件仍浮現若干關鍵主題，包括招募女孩、以「按摩」為幌子的性接觸，以及艾普斯坦對年齡和種族的特定偏好。

筆記中似乎以「JE」指代艾普斯坦，證人表示：「朋友的朋友。一大群巴西人。情況緊急，女孩快沒了。」並提及在所謂「情況緊急」時，曾找來一名「膚色較深的多明尼加人」，但「JE不想要西語裔或膚色較深的女孩」。將未成年女孩帶給艾普斯坦的人曾表示，自己一直在「帶年輕女孩」過來，艾普斯坦抱怨說：「是啊，但不要膚色深的。」

證人表示，她不確定艾普斯坦是否曾為該項「服務」付錢給招募者，但確實付錢給女孩。筆記隨後描述一間浴室場景，提到浴缸旁有全裸女性，艾普斯坦走進淋浴間，並要求證人不要再帶來他不喜歡的女孩，繼續物色其他人選。

筆記還寫道，某人曾親眼看到艾普斯坦要求女孩出示身分證件，「他想確認她們未滿18歲，因為他並不相信她們的說法，而某人先前搞砸了，帶來較年長的女孩。」筆記並包含證人對性接觸情況的描述，例如艾普斯坦曾發出「瘋狂的聲音」，並以較為粗暴的方式觸碰受害者，

這位證人身分不明，但內容與艾普斯坦對巴西兒童的既定興趣相符。文件還包含多張女孩的照片，筆記描述這些女孩年齡介於14至17歲之間，畫面顯示她們出現在城鎮各處，或在海灘上穿著比基尼。

司法部19日新公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦案文件，其中包括一疊完全被塗黑的頁面。...
司法部19日新公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦案文件，其中包括一疊完全被塗黑的頁面。(路透)

艾普斯坦 巴西 司法部

上一則

柯克遺孀艾瑞卡挺范斯參選 吸引年輕女性

延伸閱讀

威爾斯指邦迪處理淫魔案「完全搞砸」 證實川普在檔案中

威爾斯指邦迪處理淫魔案「完全搞砸」 證實川普在檔案中
淫魔檔案照19張曝光 川普有4張 還有「我超大」保險套

淫魔檔案照19張曝光 川普有4張 還有「我超大」保險套
民調：52%不認同川普處理醜聞方式 62%認政府掩蓋真相

民調：52%不認同川普處理醜聞方式 62%認政府掩蓋真相
艾普斯坦與伍迪艾倫、蓋茲等人合影照曝光 赫見「川普保險套」

艾普斯坦與伍迪艾倫、蓋茲等人合影照曝光 赫見「川普保險套」

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉