我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陷阱奏效卻抓錯 大黑熊霸占加州居民家20天不走

川普令嚴厲報復 美軍大舉空襲敘利亞IS據點

降藥價 川普再與9藥廠達協議 並推銷「打了類固醇的綠卡」

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普希望讓美國藥價與歐洲看齊。（美聯社檔案照）
川普希望讓美國藥價與歐洲看齊。（美聯社檔案照）

美國總統川普19日再度宣布與9家藥廠達成協議，讓藥廠在美國出售的藥品降價；根據紐約時報報導指出，川普現在已與14家製藥公司達成協議，讓美國藥品價格向歐洲看齊。

川普19日在白宮與安進（Amgen）、百靈佳殷格翰（Boehringer-Ingelheim）、必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）、瑞士羅氏製藥集團（Roche）的美國子公司Genentech、吉利德（Gilead）、葛蘭素史克（GSK）、默克藥廠（Merck）、諾華（Novartis）、賽諾菲（Sanofi）等9家製藥廠公司的代表宣布對美的售藥降價。

根據紐約時報報導，川普在今年7月寫信給17家製藥廠，要求他們的藥品降價，目前已與其中的14家達成協議；除了上述的9家藥廠，川普政府過去幾個月以來也與輝瑞（Pfizer）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、禮來公司（Eli Lilly）等5家製藥公司達成類似的協議。

現階段尚未與川普政府達成協議的製藥公司只剩下艾伯維（AbbVie）、嬌生（Johnson & Johnson）和再生元製藥公司（Regeneron）等3家製藥公司。

報導表示，藥廠大多積極希望與川普政府達成協議，以免受到美國政府懲罰性的管理行動的衝擊；川普說，未來其他國家的藥品價格會小幅成長，但美國的藥品價格為大幅降低。

除了降低藥品價格，製藥公司同意越過保險公司，直接向美國民眾出售部分藥品；川普政府指出，未來會架設 TrumpRx.gov的網站通路，協助病患購買藥物；該網站預計明年1月上線；此外，製藥公司也同意販售大多數的藥品給美國的醫療補助計畫，

作為交換，製藥公司得以從川普政府獲得3年的關稅豁免；報導指出，有官員表示，川普多次威脅開徵藥品關稅，但至今尚未執行。

川普19日也趁機宣傳川普金卡簽證，指該金卡開賣以來，已經賣出13億美元的金額。

川普金卡是川普政府推出的新型投資移民計畫，允許非美國公民以付費的方式快速取得美國公民身分，川普政府稱過去幾天的銷售額已達到13億美元；川普形容川普金卡就像是「打了類固醇的綠卡」。

川普金卡 紐約時報 美國公民

上一則

NBC：川普未排除與委內瑞拉開戰可能性

延伸閱讀

NBC：川普未排除與委內瑞拉開戰可能性

NBC：川普未排除與委內瑞拉開戰可能性
川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返
川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等

川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等
川普媒體60億美元合併核融合開發商TAE 股價狂飆

川普媒體60億美元合併核融合開發商TAE 股價狂飆

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
別人還在倒數跨年「4星座」已提前收禮 年末轉機悄然到來

別人還在倒數跨年「4星座」已提前收禮 年末轉機悄然到來
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡