我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雖有弒親者繼承剝奪條款 雷納兒律師費仍由遺產埋單

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等

中央社華盛頓18日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普今天發布行政命令，希望盡快讓太空人重返月球，並將載人登陸火星的目標暫時擱置。美國太空政策重心轉向月球，象徵川普立場的轉變。

法新社報導，川普的行政命令正式確立美國在2028年前讓人類重返月球，這次登月將「彰顯美國在太空領域的領導地位，為月球的經濟發展奠定基礎，替前往火星做好準備，並激勵下一代美國探險家」。

這項行政命令中也提到，美國國家航空暨太空總署（NASA）在2030年前建立「常設月球前哨站初步要素」，並證實計劃在月球及軌道上部署核子反應爐。

川普今年1月重返白宮時，曾表示希望在4年任期內把美國國旗插上火星，當時並未提及任何登月計畫。這番說法一度引發外界質疑政府太空政策方向，甚至擔心NASA會跳過月球。

儘管華府長期宣示要成為首個將人類送上火星的國家，如今看來這項目標似乎變得更加遙遠。

川普今年6月與力倡火星探索任務的馬斯克（Elon Musk）爆發公開爭執，加上其他迫切的地緣政治議題，可能促使川普調整其太空計畫。

美國目前預定2027年中執行「阿提米絲3號」（Artemis 3）任務，重返月球，但相關時程一再延宕。航太產業專家表示，由於馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）研發的登月載具尚未就緒，進度恐再度推遲。

川普的行政命令也對NASA與民間太空產業施以更大的壓力，要求加速達成政府的目標。美國希望超前中國，北京當局也計劃在2030年將太空人送上月球，並建立基地。

太空人 川普 火星

上一則

華爾街日報：川普藉大規模軍售回應台海戰略疑慮

延伸閱讀

川普媒體60億美元合併核融合開發商TAE 股價狂飆

川普媒體60億美元合併核融合開發商TAE 股價狂飆
犯罪份子獲得川普特赦 受害者賠償金泡湯

犯罪份子獲得川普特赦 受害者賠償金泡湯
華爾街日報：川普藉大規模軍售回應台海戰略疑慮

華爾街日報：川普藉大規模軍售回應台海戰略疑慮
川普領導的MAGA運動何去何從 保守派人物在研討會撕破臉

川普領導的MAGA運動何去何從 保守派人物在研討會撕破臉

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00
土耳其安卡拉一隻手機螢幕上，顯示著川普金卡的示意圖。(路透)

下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步

2025-12-17 21:43

超人氣

更多 >
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡