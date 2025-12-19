我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

犯罪份子獲得川普特赦 受害者賠償金泡湯

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

華爾街日報：川普藉大規模軍售回應台海戰略疑慮

中央社華盛頓19日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統。(路透)
川普總統。(路透)

華爾街日報（WSJ）報導，美國總統川普本周批准一項美國歷來規模數一數二的對台軍售案，以此回應亞洲各界對美國是否會放任中國在區域內不斷擴張軍事行動的疑慮。

這筆總額逾111億美元的軍售案包含海馬士遠程精準打擊系統和自走砲武器，旨在強化台灣遭遇中國進攻時拖慢對方行動的能力。此舉除了在華府贏得掌聲，某種程度也減輕外界對川普（Donald Trump）立場的疑慮。

共和黨籍的聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）稱這筆軍售案是「傑出的舉措」。

軍售案宣布後，這個委員會昨天發布報告示警說，北京正利用外界對美國對台支持的疑慮，加強對台軍事挑釁。該報告呼籲，美國在反對中共對台敵對行為上，必須保持「明確、清晰且一致」的立場。

該委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）介紹這份報告時說道：「台灣不是、也不會是談判籌碼。」此話暗示外界擔心川普可能為了合適的價碼出賣對台灣的支持。

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）對這筆軍售表示歡迎，他認為這展現出美國政府的政策連續性。他在社群媒體X上發文說：「川普團隊的對台政策，也許比外界所想像的更貼近拜登時期的做法。」

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）主任林洋（Bonny Lin）表示，基於這屆美國政府的安全戰略，此次對台軍售顯示其「言行一致」。

數十年來美國對台灣主權議題採「戰略模糊」政策，使北京猜不透華府是否會直接介入衝突，同時阻止台灣尋求徹底獨立，以免引發中國侵台。白宮12月公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，重申美方反對片面改變台海現狀此一長期政策，但使用「不支持」改變的措辭，較拜登時期的「反對」略有軟化。

台灣國防部對這次軍售案表達「誠摯感謝」；總統賴清德近來表示台美關係「堅如磐石」。

軍售 川普 華府

上一則

川普關稅說被打臉 「戰士紅利」是住房津貼 「本來就會發」

延伸閱讀

川普領導的MAGA運動何去何從 保守派人物在研討會撕破臉

川普領導的MAGA運動何去何從 保守派人物在研討會撕破臉
川普關稅說被打臉 「戰士紅利」是住房津貼 「本來就會發」

川普關稅說被打臉 「戰士紅利」是住房津貼 「本來就會發」
甘迺迪中心冠川普名 國會議員批「不合法」

甘迺迪中心冠川普名 國會議員批「不合法」
川普進軍核融合發電產業 旗下媒體與科技集團併TAE

川普進軍核融合發電產業 旗下媒體與科技集團併TAE

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00
土耳其安卡拉一隻手機螢幕上，顯示著川普金卡的示意圖。(路透)

下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步

2025-12-17 21:43

超人氣

更多 >
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡