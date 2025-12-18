TikTok母公司字節跳動簽署協議 美國業務售予新合資企業

智慧手機螢幕顯示著TikTok的App，攝於10月27日。路透

彭博資訊與路透19日報導，TikTok 執行長周受資向員工發出備忘錄，宣布TikTok與母公司字節跳動 已簽署具法律約束力的協議，將美國業務出售給一家由美國投資人控制的合資企業。交易預計於1月22日完成，象徵美方多年來因國家安全疑慮，要求字節跳動剝離美國業務的行動告一段落。

根據備忘錄內容，新合資企業的投資人結構中，50%為新投資人，甲骨文 、銀湖資本以及總部位於阿布達比的MGX將合計持有新實體45%的股份，30.1%將由字節跳動部分現有投資人的關聯機構持有，字節跳動則保留19.9%。

周受資在備忘錄中向員工表示，「很高興分享一些好消息」，指出交易完成後，「這家以現有TikTok美國數據安全（USDS）組織為基礎建立的美國合資企業，將作為獨立實體運作，並擁有美國數據保護、演算法安全、內容審核及軟體保障的決策權。」

周受資同時說明：「TikTok全球的美國實體將負責管理全球產品的互通性，以及部分商業活動，包括電子商務、廣告與行銷。」

備忘錄所揭示的交易架構，與白宮9月公布的方案一致，仍有待中國方面批准。周受資在備忘錄中並未提及中方對這項交易的立場。字節跳動、甲骨文、銀湖與MGX均未立即回應媒體詢問。

