我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok簽署協議 美國業務售予新合資企業

美股收高 受科技股大漲和疲軟通膨數據提振

TikTok母公司字節跳動簽署協議 美國業務售予新合資企業

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
智慧手機螢幕顯示著TikTok的App，攝於10月27日。路透
智慧手機螢幕顯示著TikTok的App，攝於10月27日。路透

彭博資訊與路透19日報導，TikTok執行長周受資向員工發出備忘錄，宣布TikTok與母公司字節跳動已簽署具法律約束力的協議，將美國業務出售給一家由美國投資人控制的合資企業。交易預計於1月22日完成，象徵美方多年來因國家安全疑慮，要求字節跳動剝離美國業務的行動告一段落。

根據備忘錄內容，新合資企業的投資人結構中，50%為新投資人，甲骨文、銀湖資本以及總部位於阿布達比的MGX將合計持有新實體45%的股份，30.1%將由字節跳動部分現有投資人的關聯機構持有，字節跳動則保留19.9%。

周受資在備忘錄中向員工表示，「很高興分享一些好消息」，指出交易完成後，「這家以現有TikTok美國數據安全（USDS）組織為基礎建立的美國合資企業，將作為獨立實體運作，並擁有美國數據保護、演算法安全、內容審核及軟體保障的決策權。」

周受資同時說明：「TikTok全球的美國實體將負責管理全球產品的互通性，以及部分商業活動，包括電子商務、廣告與行銷。」

備忘錄所揭示的交易架構，與白宮9月公布的方案一致，仍有待中國方面批准。周受資在備忘錄中並未提及中方對這項交易的立場。字節跳動、甲骨文、銀湖與MGX均未立即回應媒體詢問。

▼收聽一洲焦點Podcast：

字節跳動 TikTok 甲骨文

上一則

全美第1州 內布拉斯加州明年領白卡須工作 影響3萬人

延伸閱讀

美股收高 受科技股大漲和疲軟通膨數據提振

美股收高 受科技股大漲和疲軟通膨數據提振
國際刑事法院拒停止調查加薩戰爭罪 美再制裁兩法官

國際刑事法院拒停止調查加薩戰爭罪 美再制裁兩法官
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
日圓、韓元貶值原因揭曉 因「渡邊太太」和南韓散戶愛買美國AI股

日圓、韓元貶值原因揭曉 因「渡邊太太」和南韓散戶愛買美國AI股

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運
招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光

招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步

下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步