響應川普帳戶 億萬富豪迪里歐捐7500萬

正當財政部 長貝森特 (Scott Bessent)忙著為「川普 帳戶」(Trump Accounts)籌募資金之際，以對沖基金發家的億萬富豪雷伊和芭芭拉·迪里歐夫婦(Ray and Barbara Dalio)承諾捐款7500萬元，幫康乃狄克州30萬名中低收入家庭兒童的川普帳戶各存入250元。

迪里歐是避險基金公司橋水聯合(Bridgewater Associates)創辦人，目前住在康州。他的捐助對象是康州家庭收入中間值低於15萬元地區的10歲以下兒童。

為兒童設立投資帳戶源於川普今年夏天簽署的稅收支出法；根據該法，財政部將為川普第二任期內出生的兒童設立「川普帳戶」、各存入1000元，並享有稅收優惠。

財政部17日呼籲各大慈善家為「川普帳戶」捐款；貝森特表示，總統呼籲美國商界領袖和慈善機構出手相助，讓美國再次偉大、保障兒童未來財務無憂。

迪里歐透過聲明說，自己很幸運得以實現美國夢，他從小接觸股市，改變人生；這些帳戶能幫助孩子走上財務獨立之路。

迪里歐夫婦承諾捐贈7500萬元之前，科技大亨、億萬富翁邁克和蘇珊·戴爾夫婦(Michael and Susan Dell)在12月2日「捐贈星期二」(GivingTuesday)當天承諾捐贈62.5億元，將對全美2500萬名中收入地區10歲及以下兒童的帳戶各投入250元。

貝森特17日公布了財政部為「川普帳戶」開設的網站。

貝森特表示，從明年7月4日美國獨立250周年紀念日開始，兒童的父母、家人、雇主和朋友每年都可對每個「川普帳戶」存入最高5000元。

至於在川普就職前出生、以及不符合戴爾、迪里歐兩對夫婦捐款受助資格的兒童，其家人仍可選擇自行開設川普帳戶、存入資金。

川普帳戶裡的資金必須投資指數基金。孩子年滿18歲時可從帳戶提款支付教育、購屋或創業費用。

貝森特表示，政府希望各州最終也能為這些帳戶投資。信用卡公司Visa、資產管理業者貝萊德(BlackRock)等多家業者也承諾向員工子女的帳戶捐款。