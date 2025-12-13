美軍敘利亞遇襲3死 川普揚言報復伊斯蘭國

我的頻道

今年雜訊多 華爾街對哪些市場趨勢看走眼？

世界新聞網王若馨、中央社華盛頓13日綜合外電報導
川普總統。(歐新社)
川普總統。(歐新社)

川普總統今日對美軍在敘利亞遭到攻擊、造成三名美國人喪生一事作出回應，他說：「我們會報復。」他還強調，這是ISIS對美國和敘利亞的攻擊，並為罹難者及其家人祈禱。

川普在離開白宮前往出席陸海軍美式足球賽(Army-Navy game)時，接受媒體訪問。

他表示：「我們哀悼在敘利亞殉職的三位偉大愛國者。…那是一場可怕的伏擊。」

川普說：「另外還有三人受傷，看起來恢復得不錯。但我們為這樣的損失感到哀痛，他們都是非常了不起的人，這實在是一件可怕的事情。」

他表示，敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)對這起事件感到震驚與悲痛，「他正與我們並肩作戰」。

他說：「這是伊斯蘭國(ISIS)對我們以及敘利亞發動的攻擊。我們哀悼這樣的損失，並為他們、為他們的父母與摯愛的家人祈禱。」

國防部發言人帕內爾(Sean Parnell)表示，三名美國人在帕米拉遭伏擊身亡，其中包括兩名美國陸軍士兵與一名翻譯，當時一名攻擊者對他們在沙漠中的巡邏行動開火。

根據敘利亞媒體報導，另有兩名敘利亞軍方人員受傷。

帕內爾說，這起攻擊發生在美軍支援敘利亞部隊的反恐行動期間。

他表示，相關官兵的姓名及其他資訊，將在完成對最近親屬的通知後 24 小時才會對外公布。  

美國軍方指出，美國與敘利亞部隊的車隊今天在敘國中部遭遇伏擊，2名陸軍士兵與1位平民口譯等3人遭到疑似為伊斯蘭國戰士的攻擊者擊斃，美國總統川普表示將進行報復。

路透報導，根據美軍中央司令部(CENTCOM)，另有3名美國軍人受傷。

美軍中央司令部透過聲明表示，這起由一名槍手單獨執行的攻擊事件發生在敘利亞中部城鎮巴邁拉(Palmyra)，「當時部隊正在與當地重要人士接觸」。

川普(Donald Trump)在白宮告訴記者「這是伊斯蘭國(Islamic State)發動的襲擊」，他向3名美國死者致哀，並說另外3位傷者「情況似乎不錯」。

美國戰爭部長赫塞斯(Pete Hegseth)在社群媒體發文寫道，聯軍夥伴已擊斃攻擊者。

伊斯蘭國目前未宣稱犯案，但一名美國高階官員提到，初步評估顯示作案的可能是這個激進組織；案發地區不在敘利亞政府掌控範圍內。

國營的敘利亞新聞社(SANA)引述一名安全事務消息人士的說法報導，有2名敘國軍人受傷，且美方直升機已將傷者撤至敘國坦夫(Al-Tanf)地區的美軍基地，當地已靠近與伊拉克邊境。

法新社報導，敘利亞內政部今天稍晚指出，他們先前曾警告美國主導的反伊斯蘭國聯盟，該武裝組織的戰士可能會發動攻擊。

敘利亞內政部發言人巴貝(Anwar al-Baba)告訴國營電視台：「沙漠地區的內部安全指揮部曾事先警告盟軍…，但國際聯盟部隊未考量敘方關於伊斯蘭國可能滲透的示警。」

敘利亞總統夏拉(Ahmad al-Sharaa)約1個月前訪問白宮時，敘國宣布與美國主導的反伊斯蘭國聯盟簽署政治合作協議。

