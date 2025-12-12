我的頻道

詐Netflix千萬卻未拍劇集 好萊塢名導被判罪

戲骨加持+高能劇情 成毅「長安二十四計」開播收視亮眼

沒台積代工性能退步 議員質疑Nvidia誇大華為實力

編譯周辰陽／即時報導
眾院中國事務委員會的共和黨籍主席穆勒納爾。(美聯社)
金融時報報導，眾院中國事務委員會的共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）質疑白宮近期允許輝達(Nvidia)向中國出口先進晶片的決策依據，並對華為製造的中國最先進晶片能與輝達產品相匹敵的說法表示懷疑。

儘管部分美方國安官員擔心，此舉可能推動中國在AI領域的進展，並加速解放軍現代化，川普總統近日仍允許輝達向中國出售性能僅次於旗艦產品的H200晶片。輝達執行長黃仁勳也主張，華為在晶片研發方面已取得顯著進展，限制輝達在中國市場競爭並不合理。但批評者認為，輝達在遊說過程中誇大華為的進展。

穆勒納爾在致商務部長盧特尼克的信中寫道：「華為試圖透過將越來越多性能較弱的晶片串聯在一起，在單一服務層級上實現可與輝達相當的輸出效能，藉此繞過美國的技術管制。」

他指出，華為曾宣稱旗艦級晶片昇騰910C是輝達的「真正競爭對手」，部分美國人士也以此為由，主張向中國出口先進晶片，試圖使北京更依賴美國的AI技術堆疊，但華為「不太願意承認」昇騰910C是由台積電製造，而在美國商務部認定違反美國出口管制後，相關生產行為現已遭禁止。

穆勒納爾指出，華為下一款設計的晶片昇騰910D必須在中國境內製造，性能也不如910C先進。他寫道：「鑑於中國不斷推動國產化，910D在能力上出現倒退，等同於變相承認中國國內晶圓廠在無法依賴海外非法生產的情況下，仍尚未具備大規模複製910C的技術水準。」

他還引用報導指出，中國AI先驅企業DeepSeek仍須仰賴走私的輝達晶片才能持續訓練模型，並表示「批准向中國企業出售尖端晶片，可能會削弱川普總統在第一任期所取得的非凡戰略優勢」。他補充指出，允許中國購買性能超越國產版本的數百萬晶片，將動搖川普確保美國在AI產業維持主導地位的努力。他也要求盧特尼克提供簡報，說明允許輝達向中國出口H200的依據。

輝達被問及這封信時表示，批評人士過去也曾對功能較弱的中國特供版H20晶片提出類似論點。「在禁令實施前，銷售H20有助於壓制外國競爭，但在H20出貨遭到阻擋後，外國AI晶片公司填補空缺，並迅速增長，結果是當我們獲准恢復H20出貨時已乏人問津。」

輝達指出，政府的批評者以及外國競爭對手正試圖將美國產業排除在這項商業活動之外，而這本應為美國帶來數百億美元收入與數千個真實就業機會。

