川普點名華許、哈塞特競逐Fed主席 利率政策「應該聽我意見」

川普 總統12日在白宮 橢圓辦公室接受華爾街日報專訪時表示，傾向於明年任命聯邦準備理事會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）或國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）接替鮑爾、出任Fed主席，其中華許目前是他的首選。

川普說：「是的，我想是他。我覺得就是凱文和凱文，這兩位凱文都很棒。我認為還有其他幾個人也很不錯。」

川普最近幾周已多次暗示心中有數，外界愈來愈視哈塞特為領跑者，但川普的最新說法顯示，華許仍然穩居競逐行列。

知情人士透露，川普10日在白宮與華許會晤45分鐘時，曾詢問若他獲選出任Fed主席，是否能信任他支持降息。川普證實此事，並在談到華許時說：「他認為必須降低利率 。而我接觸過的其他所有人也都這麼認為。」

川普還表示，他認為下一任聯準會主席在利率政策方向上，應該徵詢他的意見。他說：「一般來說，現在已經不再這麼做了。過去這是例行做法，這件事應該要做。我也不認為他應該完全照我們說的去做，但當然，我自認很有判斷力，應該聽聽我的看法。」

被問及希望一年後利率水準為何時，川普說：「1%，甚至可能更低。」他表示，降息將有助於美國財政部降低為30兆美元政府債務融資的成本。

他說：「我們應該擁有全世界最低的利率。」