英布里斯托博物館超過600件文物被盜…今日你應知道5件事

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

世界新聞網王若馨／即時報導
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

每日郵報(Daily Mail)11日報導，正值中、日、俄局勢持續升溫之際，一架美國軍用運輸機今日在日本升空，引發關注。

航班追蹤數據顯示，一架駐紮於神奈川縣厚木海軍航空基地(Naval Air Facility Atsugi)的美國波音C-40快艇(Clipper)運輸機，於美東時間清晨5時21分短暫往西南方飛行，約三分鐘後折返。

該基地為美國海軍在太平洋最大的據點，由美國海軍與日本海上自衛隊共同使用。

航空觀察人士注意到這趟異常短暫的飛行，也引發外界猜測其任務目的。

C-40快艇是波音737-700商用客機的軍規改良型，屬美國海軍中型運輸機，主要用來運輸軍政高層。

機上人員身分目前尚未確認，但此類飛行通常與緊急任務或戰略協調相關。

這架運輸機現身之際，東亞空域緊張情勢明顯升高。美國與日本戰機10日進行聯合演習，回應中俄近日的軍事動作；中俄轟炸機9日聯合巡航接近日本西部，促使東京緊急出動戰機應對。

此外，中國軍機6日在國際空域以火控雷達「鎖定」日本戰機，更使中日關係雪上加霜。

C-40快艇運輸機最多可搭121名乘員、八個貨盤，最大載重約4萬磅，亦可採乘員與貨物混合配置。最高時速約530哩，標準機組包括3名飛行員及5至10名任務人員。

截至2025年，美國海軍共有17架現役C-40A，平均單價約7000萬美元。

2022年烏克蘭總統澤倫斯基首次海外訪美時，即曾秘密搭乘同型運輸機，以避免行程遭俄羅斯破壞。

