我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾因占穩租單元遭批評 曼達尼上任後將遷瑰西園

遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立

「H200銷中」川普政府分潤25% 相關規定適用AMD與英特爾

編譯季晶晶／綜合外電
川普批准輝達（Nvidia）向中國出口其H200人工智慧晶片，並將從相關銷售抽取25%的分潤。(路透)
川普批准輝達（Nvidia）向中國出口其H200人工智慧晶片，並將從相關銷售抽取25%的分潤。(路透)

川普總統批准輝達（Nvidia）向中國出口其H200人工智慧晶片，並將從相關銷售抽取25%的分潤。此舉標誌這家全球市值最高的公司，在對川普政府的遊說中取得重大進展，有望在關鍵海外市場恢復數十億美元的業務。

川普在社交媒體上宣布這項決定，為他與政策團隊數周以來就是否批准向中國出口H200晶片的討論畫上句號。川普表示，已將決定告知中方並獲得積極回應。他也強調，相關晶片僅會出售給「獲批准客戶」，且包括英特爾和超微半導體（AMD）在內的晶片製造商，也將適用相同規定。

川普在貼文中寫道：「我們將捍衛國家安全、創造美國就業，並維持美國在人工智慧領域的領先地位。」他同時指出，輝達更先進的晶片系列Blackwell和Rubin仍未獲准對中銷售。

一位知情人士在川普宣布前透露，允許出口H200晶片被視為對輝達先前推動向中國客戶銷售更先進Blackwell晶片的一種妥協。

消息公布後，輝達股價在盤後交易中上漲2.33%。

美國商務部和輝達的發言人均暫未就川普的表態發表評論。

輝達執行長黃仁勳上周與川普會面後曾表示，即使美國放寬H200的銷售限制，他不確定中國是否會接受這款晶片。

黃仁勳在前往與參議院銀行委員會成員的閉門會議時說，「我們不清楚。我們沒有頭緒，我們不能降低賣給中國的晶片的性能，他們不會接受的。」

H200晶片於兩年前發布。根據非營利研究機構進步研究院（Institute for Progress）前一日發布的報告，H200的效能是目前仍可合法出口中國的最高階晶片H20的近六倍。報告指出，若開放H200出口，中國AI實驗室將有能力建造效能接近美國頂尖AI超級電腦的系統，儘管成本會隨之提高。

川普 輝達 黃仁勳

上一則

川普國安戰略報告未提北韓 路透：有望鋪路川金會

下一則

川普令墨西哥「放水」否則加徵5%關稅 另盯上加、印兩商品

延伸閱讀

川普准了 美國開放出售Nvidia H200晶片給中國

川普准了 美國開放出售Nvidia H200晶片給中國
川普國安戰略報告未提北韓 路透：有望鋪路川金會

川普國安戰略報告未提北韓 路透：有望鋪路川金會
川普喊買格陵蘭惹議 美駐丹麥大使霍爾里首訪當地

川普喊買格陵蘭惹議 美駐丹麥大使霍爾里首訪當地
川普擬今宣布120億美元農民援助計畫…今日你應知道5件事

川普擬今宣布120億美元農民援助計畫…今日你應知道5件事

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
加州的物理治療師巴登支付了高額關稅從荷蘭賣家購買一件中國製外套。貨運示意圖，非新聞相關圖。(路透)

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

2025-12-01 22:50
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人