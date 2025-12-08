我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金混淆「超額付款」她被追討6.3萬

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

川普國安戰略報告未提北韓 路透：有望鋪路川金會

中央社首爾8日綜合外電報導
北韓領導人金正恩（左）與川普（右）2018年6月在新加坡舉行川金會。（美聯社）
北韓領導人金正恩（左）與川普（右）2018年6月在新加坡舉行川金會。（美聯社）

美國總統川普最新公布的國家安全戰略報告未將北韓無核化列為目標，促使外界猜測，華府或許試圖提高明年與平壤達成外交突破的機會，川普與北韓國家領導人金正恩有望重啟會談。

路透報導，自平壤核計畫2003年浮上檯面以來，每位美國總統的國家安全戰略（National Security Strategy, NSS）報告一直包含「終結北韓核威脅」目標，然而川普（Donald Trump）上周公布的國安戰略報告顯然未納入這項目標。

這份報告未提及北韓及其加速發展核武的計畫，包括可打擊美國本土的彈道飛彈能搭載的核武，促使外界預期川普與金正恩有望恢復會談，兩人上次會晤已是2019年。

智庫「韓國統一研究院」（KINU）北韓專家洪敏（Hong Min，音譯）指出，川普曾表達願以「主動積極」方式與金正恩會談，顯示他「希望透過採取行動達成某些進展」。

洪敏表示：「因此我認為（美國國安戰略報告未提北韓）某種程度上確實是刻意為之，無核化這個議題…其實不需要在此提出。」

川普2017年首次執政期間所發布的前版國安戰略報告曾16度點名北韓，將其視為「對我們國土」的威脅，以及可能「對美國動用核武」的流氓國家。

今年的文件則展現川普的「靈活現實主義」（flexible realism）願景，聚焦透過強化日韓等亞洲盟邦的軍力，防止美中因台灣問題爆發衝突。

南韓與美國今天均否認其北韓政策有所改變，強調無核化仍是既定目標。

自美國公布最新國安戰略報告以來，韓國方面強調相信明年有望重啟與北韓的對話，且美國、中國、日本等關鍵國家也釋出相關正面訊號。

南韓國家安保室室長魏聖洛昨天談到：「我們迄今的作為，已為推動朝鮮半島和平進程創造有利條件。」

北韓 川普 金正恩

上一則

葛里爾證實中國持續履約買黃豆 貝森特說他賣了黃豆農場避利益衝突

延伸閱讀

川普喊買格陵蘭惹議 美駐丹麥大使霍爾里首訪當地

川普喊買格陵蘭惹議 美駐丹麥大使霍爾里首訪當地
川普擬今宣布120億美元農民援助計畫…今日你應知道5件事

川普擬今宣布120億美元農民援助計畫…今日你應知道5件事
川普貿易戰效應…中港韓供應商比率大減至5成 台灣成贏家

川普貿易戰效應…中港韓供應商比率大減至5成 台灣成贏家
美股早盤／川普將簽署命令 限制各州監管AI 科技股飆

美股早盤／川普將簽署命令 限制各州監管AI 科技股飆

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
加州的物理治療師巴登支付了高額關稅從荷蘭賣家購買一件中國製外套。貨運示意圖，非新聞相關圖。(路透)

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

2025-12-01 22:50
圖為川普總統在紐約市的歸化公民的儀式上，透過視頻恭喜新公民。(路透)

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

2025-12-01 01:24

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？