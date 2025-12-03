涉賄德州民主黨聯邦眾議員 川普突特赦

德州民主黨籍聯邦眾議員庫維拉及其妻子被控收受賄賂，而在去年5月遭當時拜登政府的司法部起訴，3日突然獲得川普總統特赦。(美聯社)

德州民主黨 籍聯邦眾議員庫維拉(Henry Cuellar)及其妻子被控聯邦賄賂和共謀罪，3日突然獲得川普 總統特赦；川普毫無證據的在社群媒體上貼文說，庫維拉因為批評前總統拜登 的移民政策，以致夫婦兩人都被起訴。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)也表示支持川普的特赦。

川普貼文稱，庫維拉勇敢公開反對開放邊境，並指責拜登因庫維拉說真話而打壓他和他的妻子，將司法體系當成武器。貼文並附上庫維拉兩個女兒11月12日寫給他、請求赦免父母雙親的信。

拜登總統主政時，聯邦當局先前指控庫維拉夫婦收受60萬元，為阿塞拜然共和國(Azerbaijan)控制的能源公司、以及一家墨西哥銀行圖利，而在2024年5月遭起訴；庫維拉堅稱他和妻子無辜。這對夫婦原定明年4月受審。

庫維拉3日在國會辦公室外受訪時對川普致謝，至於是否改變黨籍？他回答說「不，一切都未改變。」

庫維拉雖獲總統特赦，卻仍難逃眾議院道德委員會(Ethics Committee)調查。

庫維拉在國會任職20餘年，屬於溫和派民主黨人，在移民和槍支問題上多次與黨內立場相左，曾是對拜登政府大量移民湧入美墨邊境議題最直言不諱的批評者之一。

川普今年曾赦免其他民主黨人士，包括因政治腐敗案被判刑的前伊利諾州州長布拉戈耶維奇(Rod Blagojevich)。此外，川普曾暗指民主黨籍紐約市長亞當斯(Eric Adams)因批評拜登的移民政策而聯邦指控，他上任後，司法部撤銷該指控。

傑佛瑞斯3日表示，「我不知道總統為什麼決定這麼做，但我想這個結局是正確的結局。」他並表示，對於庫維拉的指控證據過於薄弱，在審判時根本站不住腳。

美國憲法賦予總統廣泛權力，可以特赦聯邦罪犯，但不能抹去犯罪紀錄，通常被用於增進公共福祉的案件。

然而，川普今年的特赦名單全部是知名人士，而且與總統的政治立場一致。其中包括數十名被控參與他試圖推翻2020年總統大選敗局的共和黨人士、1500多名2021年1月6日美國國會大廈襲擊事件中被起訴的人，還特赦一名康州前共和黨籍州長、一位前共和黨國會議員、以及一些曾因欺詐銀行和逃稅被定罪的實境秀明星。