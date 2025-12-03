我的頻道

美商務部長談與台關稅協議：台灣將訓練美國勞工

中央社華盛頓3日專電
美國商務部長盧特尼克。路透
台美關稅協議談判已進入最後階段。美國商務部長盧特尼克今天被問到，協議是否包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體時表示，談判仍在進行中，他不願多說，但強調：「當然，他們（台灣）會訓練美國勞工。」

盧特尼克（Howard Lutnick）上午接受美國財經媒體CNBC採訪時指出，台積電宣布將增加投資1000億美元，總投資額達1605億美元。美光科技（Micron Technology）及德州儀器（Texas Instruments）也追加投資。

他說，因此在美國的投資總額達3000億美元左右。「我認為，如果我們與台灣達成協議，（投資金額）還會更高」。

「當然，他們也會訓練美國勞工。最終目標是將供應鏈轉移到美國。在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作。讓整個供應鏈都留在美國。這就是我們全部的目的。」

盧特尼克這番發言，等於證實路透先前對台美關稅談判的報導，指內容可能包括台灣加碼投資美國及協助訓練美國晶片工程人才等。報導也引述知情人士指出，在最終敲定談判結果前，任何協議條款都可能變化。

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮1日則於立法院表示，沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件之中。

楊珍妮說，談判細節尚未定案，因此沒辦法對外說明；但對於報導聲稱訓練勞工是關稅減讓一部分條件，現在沒有談到這些。

經濟部長龔明鑫指出，企業赴美國設廠，若沒有人力，廠就沒辦法運作，以台積電為例，本身也有職能訓練。

另在對等關稅調降且不疊加方面，楊珍妮多次回答「機率非常高」。

美國7月底宣布將台灣對等關稅加徵稅率自原先4月2日的32%調降至20%，但須在20%之外再加上貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。

行政院經貿談判辦公室1日說明，現階段台灣談判團隊是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅最優惠待遇。

