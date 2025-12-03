川普怒批索馬利亞 當地民眾譴責卻也有人認同

美國總統川普。美聯社

美國總統川普 昨天針對東非國家索馬利亞發表貶損言論，今天激起當地人民的憤怒，儘管也有少數民眾認為，川普講出令人不快的事實而已。

路透報導，川普（Donald Trump）於昨天的內閣會議稱索馬利亞人是「垃圾」，還說「我們不希望他們在我國」。

川普更指出，「他們只會忙於互相殘殺…他們的國家臭氣沖天」。

索馬利亞中部一位名叫歐瑪（Abdisalan Omar）的長者表示，他對於川普的言辭感到震驚。

他認為全世界應該對此事作出回應，「以這種方式說話的總統無法為美國和全世界服務」。

一名阿富汗 籍嫌犯上周在華府持槍攻擊2位國民兵後，川普加強抨擊美國境內的索馬利亞人。川普政府昨天也宣布，已暫停來自19個非歐洲國家的移民 所提交的所有移民申請。

索馬利亞首都摩加迪休的45歲建築工人伊斯梅爾（Bule Ismail）告訴路透：「在我們的文化中，我們不會口出惡言。」

索馬利亞總理巴瑞（Hamza Abdi Barre）在摩加迪休的一場創新峰會發表演說時，講法更委婉。

他說道：「川普曾侮辱許多國家，包括奈及利亞和南非。有些事情無需評論，我們只要忽略就好。」

部分索馬利亞民眾則表示，他們認為川普的言論主要是批評索國政府，並稱讚他坦率直言。

摩加迪休居民阿布杜拉希（Samira Abdullahi）指出：「川普講的是實話，只是措辭難聽。」

阿布杜拉希還聲稱，伊斯蘭主義組織「青年黨」（Al Shabaab）正劫掠並轟炸所有索馬利亞人，「我們沒有政府」。