快訊

川普再掀「自動筆」爭議 取消非拜登直接簽的行政令

時報廣場跨年倒數水晶球 全新設計璀燦加倍

川普再掀「自動筆」爭議 令取消非拜登直接簽署的行政令

記者陳熙文／華盛頓即時報導
掛在美國白宮的總統肖像中，應是前總統拜登的位置（中）卻放著「自動筆」（autopen）的圖像。記者陳熙文／攝影
掛在美國白宮的總統肖像中，應是前總統拜登的位置（中）卻放著「自動筆」（autopen）的圖像。記者陳熙文／攝影

美國總統川普28日宣布，他下令取消所有前總統拜登用「自動筆」（autopen）簽署的行政命令，並指控拜登任內簽署的很多文件都不是拜登親自簽署，而是他身邊的極左派在非法操控；川普並表示，如果拜登聲稱他有參與自動筆簽署的過程，拜登將面臨做偽證的指控。

川普今年上任後即批評拜登在任內很多重要文件都不是親自簽署，而是透過自動簽名的方式簽署，並指控是拜登身邊的幕僚在操控政府；川普甚至在白宮的歷屆總統肖像中消遣此事，在理應放上拜登肖像之處，川普政府的白宮竟放上自動筆的圖像。

近日有2名隸屬美國西維吉尼亞州（West Virginia）的國民兵在接近華府白宮的法拉格特廣場附近遭到槍擊，其中20歲的貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）已傷重不治，另一名遭到槍擊的24歲沃爾夫（Andrew Wolfe）則仍在搶救中。

槍手身分疑似為29歲來自阿富汗的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），川普政府指出，該名嫌犯是於2021年從阿富汗入境美國，其在美國滯留的身分也在拜登政府的政策之下獲得延長。

據報導，拉坎瓦爾曾在阿富汗參與美國中央情報局（CIA）支持的軍事單位，並在2021年透過拜登政府通過的「歡迎盟友」（Operation Allies Welcome）的計畫進入美國。

槍手的背景引發川普再度質疑拜登政府的移民政策，川普政府不但在第一時間無限期暫停所有與阿富汗人相關的移民申請，美國公民暨移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）也宣布針對19個關切國家，包括來自阿富汗、海地、伊朗、委內瑞拉等國持有綠卡的移民做全面性的重新審查。

川普也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文，認為移民政策已損害國家進步，他將永久暫停來自所有第三世界國家的移民，以使美國系統得以全面恢復，並終止所有提供給非美國公民的聯邦福利和補貼。

川普28日也在社群網路上發文說，拜登任內有92%的文件是透過自動筆簽署，川普下令這些文件都將被取消，或者不再產生效力；川普說，若沒有總統特別允許，不該使用自動筆來簽署文件。

川普指控說，圍繞在拜登身邊的「極左派瘋子」奪走總統的權力，川普說，他下令取消所有不是拜登直接簽署的行政命令和文件，並表示，有人以違法的方式操作自動筆。

川普說，拜登並沒有參與自動筆簽署的過程，如果拜登聲稱他有參與，拜登將面臨做偽證的指控。

拜登 川普 移民

