我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府2國民兵遭槍擊 白宮封鎖 槍手被捕

一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵

川普怒斥紐時報導 堅稱自己精力充沛

中央社華盛頓26日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普今天對紐約時報（The New York Times）一則針對他年齡和漸顯疲態的報導表示憤怒，堅稱自己精力充沛；他並批評此則報導的女記者「長相難看」。

79歲的川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「我這輩子從沒這麼努力過，儘管如此，『即將倒閉的紐約時報』的激進左派瘋子們，還是寫了一篇攻擊我的文章，說我可能正在失去活力，而實際上正好相反。」

法新社報導，川普是美國史上年紀最大的在位總統，自從今年1月展開第2任期以來，總統職責顯然對他造成不小壓力。

然而，川普在這篇充斥大寫字母及錯字的貼文裡說， 紐約時報昨天刊出的報導，選擇性忽略他的工作成果。

他列舉了自己所謂的許多成就，從去年選舉勝利，到美國股市表現強勁，又解決了國外戰爭等。

他稱最近接受了「完美的體檢和綜合認知測試，全數通過」，他強調這些都是「最近才做的」。

紐約時報這篇備受關注的報導說，川普與第一任期相比，如今是大幅減少公開活動與國內行程，通常僅在中午到下午5時之間才公開露面。

本月稍早一場白宮橢圓形辦公室電視直播中，川普似乎一度短暫打瞌睡。

針對川普的發文，紐約時報回應表示，自家「報導嚴謹，採訪文章都是基於第一手事實」。

紐時說：「人身攻擊及謾罵無法改變這一點，在面對這樣的恐嚇手段，我們的記者絕不猶豫繼續報導本屆政府。」

川普 紐約時報 白宮

上一則

一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵

延伸閱讀

一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵

一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵
川普政府拉攏俄盟友 傳與白俄商量釋放百名政治犯

川普政府拉攏俄盟友 傳與白俄商量釋放百名政治犯
川普特赦2火雞 戲稱查克和南西 暗諷民主黨

川普特赦2火雞 戲稱查克和南西 暗諷民主黨
路透：川普與台洽商貿易協議 台積電投資並代訓美員工

路透：川普與台洽商貿易協議 台積電投資並代訓美員工

熱門新聞

中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普總統9月推出金卡構想，外籍人士可以捐出巨款方式，購買美國永久居留權。現已正式擬出申請辦法，預定12月18日實施。(美聯社)

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

2025-11-23 04:34

超人氣

更多 >
香港高樓大火36死279人失蹤 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火36死279人失蹤 李家超：午夜後火勢獲控制
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券
谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物
印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊