川習通話 美方聲明迴避台灣問題 習近平闡明原則立場

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平周一通話，討論貿易、台灣與俄烏戰爭等議題。（路透）
美國總統川普與中國國家主席習近平周一通話，討論貿易、台灣，以及俄羅斯入侵烏克蘭等議題，這是美中元首上月達成關稅休戰以來的首次對話。

川普表示，這通電話「非常好」，雙方談到黃豆與其他農產品的採購，以及遏止非法芬太尼走私。川普還表示，他同意明年4月訪問北京，並邀請習近平於明年進行國是訪問。

川普在社群媒體發文稱：「我們與中國的關係極為牢固！雙方在確保協議的時效性與準確性方面都取得顯著進展。現在我們可以著眼於大局。」

然而，這份美國總統辦公室的通話紀要迴避了習近平重點關注的台灣問題。根據中國外交部聲明，習近平告訴川普，台灣回歸中國是第二次世界大戰後國際秩序的重要組成部分。習近平還表示，兩國應保持上月在南韓釜山會晤以來形成的積極動能，並擴大合作。

兩位領導人還談及俄烏戰爭，習近平表達希望俄烏雙方能達成具有約束力和平協議。

白宮新聞秘書李維特向媒體表示，兩人通話持續了一小時。她說：「重點主要在我們正努力與中國談成的貿易協定，以及雙邊關係如何朝正面發展。」

在全球兩大經濟體10月達成貿易休戰後，中日圍繞台灣問題的爭端可能給川習關係增添新變數，並使雙邊關係複雜化。日本是美國在亞洲的重要盟友。

依據貿易休戰協議，美方下調對中國商品的關稅，北京則同意取消部分稀土出口限制。美中之間的任何衝突升級都可能給市場及企業界帶來更多不確定性。

根據知情人士，美中仍在協商如何放寬稀土出口的關鍵細節。雙方希望能在月底前商定「通用許可」條款。

川習通話也發生在川普政府再度權衡是否允許向北京出售更先進的人工智慧晶片之際。川普曾在10月與習近平會晤前提及此一可能性，但兩人最終未討論此事。部分川普顧問警告，相關銷售恐削弱美國在該新興科技領域的優勢。

美國商務部長盧特尼克周一接受彭博電視訪問時表示，總統正在聽取「許多不同顧問」的意見，以決定是否批准未來出口。

盧特尼克說：「決定權掌握在川普手中，他將決定我們是否推進此事。」

川普也在11月14日表示，美國與中國政府討論增加美國黃豆採購的問題，這是雙方協議的一部分。他說：「他們正在推進此事。我們今天與他們談過，他們正在進行。不僅是小規模的，他們會採購大量黃豆。」

