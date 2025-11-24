川習通話分析：川普盼討論俄烏戰爭 習藉機談台灣

我的頻道

中央社／華盛頓24日專電
美國總統川普（左）10月30日與中國國家主席習近平（右）會面。（路透）
美中領導人繼10月底在南韓舉行峰會後，今天再度通話討論多項議題。美學者分析，美國總統川普可能是為了討論終結俄烏戰爭的進展並尋求中國國家主席習近平協助；習近平則可能選擇藉機對台灣議題表達立場。

川普（Donald Trump）今天和習近平通話後發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」，討論了包括俄羅斯與烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題，他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴媒體，川習這次通話進行約一小時，兩人有討論俄烏議題，但重點主要集中在美中貿易協議。

川普針對川習通話的發文內容未提及台灣。不過，中國官媒稍早報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）以電子郵件回覆中央社記者詢問時表示，川普明白台灣是美中關係中的敏感議題（third rail issue）。

她指出，川普談及台灣時一直非常謹慎，包括在被問及若台灣遭到攻擊，美國是否會協防時也是如此。

中共對台軍事威脅不斷，台海情勢備受關注之際，川普10月底和習近平在韓國舉行雙邊會。這是川普重返白宮以來，兩人首度面對面會晤，川普會後表示，會中未討論台灣議題。

川普之後接受美媒專訪，被問及若中國對台灣發動軍事攻擊，是否會下令美軍保衛台灣時，拒絕透露具體反應方案說「我不能洩露我的祕密」。他並稱，習近平及中國官員也說過，「我們絕不會在川普總統任內採取任何行動」，因為他們明白後果。

川習這次通話正值日中兩國關係惡化及美國針對結束俄烏戰爭提出28點和平計畫之際。葛來儀分析，有鑒於近來外界對美方提出俄烏和平計畫的關注，川普很可能是為了討論終結俄烏戰爭的進展，或可能為了尋求習近平協助；而「習近平則可能選擇利用這個機會對台灣議題表達立場」。

根據新華社報導，習近平在通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）受訪分析，將美中在第二次世界大戰的合作與台灣議題連結，是中華人民共和國在紀念台灣光復的關鍵主題。「當然，當年與美國結盟並在1945年10月25日接管台灣管轄權的是中華民國」。

另外，卜睿哲表示，有可能川習在韓國釜山峰會時就已達成共識，之後會有一通後續通話，這次通話將涉及台灣議題。

中國全國人大常委會議日前表決通過設立「台灣光復紀念日」，相關內容提到，台灣光復是「台灣做為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環」。

台灣陸委會批評，台灣光復日與中華人民共和國毫無關係，也與對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係。

