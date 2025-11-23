我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

美烏稱和平計畫磋商進展良好 魯比歐：迄今最順利

中央社日內瓦23日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國務卿魯比歐表示美烏會談取得良好進展，烏方談判代表同樣表達了樂觀態度。（美聯社）
國務卿魯比歐表示美烏會談取得良好進展，烏方談判代表同樣表達了樂觀態度。（美聯社）

美國國務卿魯比歐今天表示，他與烏克蘭代表團在瑞士日內瓦會面，磋商美方提出的終結俄烏戰爭和平計畫草案，會談目前取得良好進展；烏方談判代表同樣表達了樂觀態度。

美烏雙方代表在日內瓦對俄烏和平計畫草案進行磋商。（歐新社）
美烏雙方代表在日內瓦對俄烏和平計畫草案進行磋商。（歐新社）

路透報導，魯比歐（Marco Rubio）告訴記者：「我認為這是非常、非常有意義的會晤，我會說，這可能是自我們（今年）1月就任以來，在整個（協商）過程中所經歷最好的一次會面，也是最順利的一天。」

美國與烏克蘭官員在日內瓦舉行的會談仍持續進行，第2輪會議即將召開。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）指出，與美國代表團進行的「第1輪會談非常富有成效」。

葉爾馬克用英文在社群媒體X平台上發文說道，第2輪會談「今天稍後很快」就會召開，以繼續推進歐洲夥伴也參與其中的共同提案工作。

葉爾馬克並感謝美國及其總統川普（Donald Trump）「致力推動和平」。

澤倫斯基稍早也向川普表達感激之意，感謝美國為協助烏克蘭所做出的努力。川普先前才在社群媒體寫道：「烏克蘭『領導層』對我們的付出毫不感恩。」

烏克蘭 川普 澤倫斯基

上一則

格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

下一則

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

延伸閱讀

澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求
格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出
烏克蘭代表先晤英法德國安顧問 再與美方磋商終戰計畫

烏克蘭代表先晤英法德國安顧問 再與美方磋商終戰計畫
曼達尼：我仍認為川普是法西斯及暴君

曼達尼：我仍認為川普是法西斯及暴君

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普政府官員大力推廣的短期私人健保計畫，號稱是歐記健保的替代選項。這些方案雖然較便宜，但有很多服務不給付。圖為病人接受CT掃描。(路透)

川普政府力推…短期私人健保取代歐記健保？保費便宜卻暗藏陷阱

2025-11-17 04:57

超人氣

更多 >
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤
中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了
USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權