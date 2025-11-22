MAGA眾議員格林宣布辭職 川普回應：這是好事

共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)21日宣布辭職。(美聯社資料照)

美國廣播公司(ABC)周五晚間報導，川普 總統稱共和黨 喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)突然宣布辭職是對美國的「好消息」。

「我覺得這對國家是個好消息，」川普說，「這是好事。」

川普表示，格林發布聲明之前，並未事先告知他；格林周五在社群媒體上宣布自己將於明年1月5日離任。

「沒差，你知道嗎？但我覺得這很好，」川普說。「我認為她應該感到開心。」

川普周六一大清早6時45分也在真實社群(Truth Social)發文抨擊格林，再度稱她為「叛徒」，並說她是因為民調暴跌，不想輸給得到川普背書的初選挑戰者，所以決定退出。

「她與近幾十年來最差的共和黨眾議員——肯塔基州的馬西(Tom Massie)，又叫做保羅二世(Rand Paul Jr.，因為他總是投票反對共和黨以及非常好的立法！)——的關係，對她毫無幫助。」他續續寫道。

「某種原因下，主要是我拒絕回覆她那無止無盡的電話轟炸，瑪喬麗(註：格林的名字)變了，」川普寫道，接著補上一句：「但是我仍會感謝瑪喬麗，感謝她對我們國家的服務！」

格林過去一直是川普最堅定的支持者之一，但她猛烈批評川普政府處理「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案的方式，並在近期數項重大政策上與川普唱反調，引發川普不滿。

據國家廣播公司(NBC)新聞報導，一位消息人士指出，眾院 議長強生(Mike Johnson)並未事先得知格林的辭職決定。

一名眾院共和黨幕僚向紐約郵報(New York Post)形容格林的辭職決定是帶有「報復性」的舉動，目的是想「搞垮」共和黨的多數地位。

格林的離開有可能進一步縮小共和黨在眾院原本就微弱的多數，目前眾院席次為219名共和黨人對213名民主黨人。

