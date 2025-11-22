我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

MAGA眾議員格林宣布辭職 川普回應：這是好事

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)21日宣布辭職。(美聯社資料照)
共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)21日宣布辭職。(美聯社資料照)

美國廣播公司(ABC)周五晚間報導，川普總統稱共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)突然宣布辭職是對美國的「好消息」。

「我覺得這對國家是個好消息，」川普說，「這是好事。」

川普表示，格林發布聲明之前，並未事先告知他；格林周五在社群媒體上宣布自己將於明年1月5日離任。

「沒差，你知道嗎？但我覺得這很好，」川普說。「我認為她應該感到開心。」

川普周六一大清早6時45分也在真實社群(Truth Social)發文抨擊格林，再度稱她為「叛徒」，並說她是因為民調暴跌，不想輸給得到川普背書的初選挑戰者，所以決定退出。

「她與近幾十年來最差的共和黨眾議員——肯塔基州的馬西(Tom Massie)，又叫做保羅二世(Rand Paul Jr.，因為他總是投票反對共和黨以及非常好的立法！)——的關係，對她毫無幫助。」他續續寫道。

「某種原因下，主要是我拒絕回覆她那無止無盡的電話轟炸，瑪喬麗(註：格林的名字)變了，」川普寫道，接著補上一句：「但是我仍會感謝瑪喬麗，感謝她對我們國家的服務！」

格林過去一直是川普最堅定的支持者之一，但她猛烈批評川普政府處理「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案的方式，並在近期數項重大政策上與川普唱反調，引發川普不滿。

據國家廣播公司(NBC)新聞報導，一位消息人士指出，眾院議長強生(Mike Johnson)並未事先得知格林的辭職決定。

一名眾院共和黨幕僚向紐約郵報(New York Post)形容格林的辭職決定是帶有「報復性」的舉動，目的是想「搞垮」共和黨的多數地位。

格林的離開有可能進一步縮小共和黨在眾院原本就微弱的多數，目前眾院席次為219名共和黨人對213名民主黨人。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 共和黨 眾院

上一則

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

下一則

美向基輔提俄烏和平計畫 川普：非最終方案 目的是止戰

延伸閱讀

川普重整能源部 擴大石油開採 引加州、佛州反彈

川普重整能源部 擴大石油開採 引加州、佛州反彈
白宮再演政治大戲 川曼和解真假難定

白宮再演政治大戲 川曼和解真假難定
會面後態度翻轉 川普向曼達尼讓步：可以叫我法西斯

會面後態度翻轉 川普向曼達尼讓步：可以叫我法西斯
川普促烏克蘭：感恩節前達和平方案、若不簽署將失去美國支持

川普促烏克蘭：感恩節前達和平方案、若不簽署將失去美國支持

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
「川習會」後，中國修復中美之間的人文交流。圖為早前北京首都機場警察協助一名美國遊客填寫入境登記卡。(新華社)

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

2025-11-16 04:56

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海