我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 未出席但以電話現場致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

和平計畫逼讓步 川普：若烏克蘭不滿提案 只能繼續戰爭

中央社華盛頓21日專電
川普總統。（歐新社）
川普總統。（歐新社）

美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇。美國總統川普今天表示，「我們有方法達成和平」，烏克蘭總統將必須同意這項方案，若烏方不滿意提案，俄烏戰爭只能繼續打下去。

外媒報導，川普（Donald Trump）政府近期提出一項俄烏和平計畫，內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區、將烏軍規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北約等，觸及基輔多項「紅線」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。

川普下午在白宮橢圓形辦公室接見紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani），會後媒體問及美國這項俄烏和平計畫時，川普表示，俄烏雙方都因戰爭造成許多士兵喪命；現在是寒冬，許多大型能源生產設施遭到攻擊。

他說，美國正試圖挽救許多生命，「我們有方法達成和平」，澤倫斯基將必須同意這項提案。

對於媒體問及，澤倫斯基認為，烏克蘭面臨放棄尊嚴或夥伴的風險。川普回應表示，澤倫斯基不一定要滿意這項提案，「但他如果不喜歡，他們就只能繼續打仗」。

川普還說，「在某個時間點，他（澤倫斯基）將必須接受他還沒接受的事。」不久前，他才在白宮對澤倫斯基說過「你沒有籌碼」。

川普認為，澤倫斯基早在1、2年前就應該達成協議。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天引述知情人士報導，白宮正在施壓烏克蘭於下週四感恩節之前同意這項和平計畫，否則將失去美國對其在俄烏戰爭方面提供的協助。

川普接受電台訪問時也說，要求烏克蘭在感恩節前同意這項和平計畫是「恰當的」。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則表示，美國提出的方案可能為烏克蘭和平協議「奠定基礎」。

俄烏戰爭持續將近4年，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，並分別會見澤倫斯基、普丁，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

烏克蘭 川普 澤倫斯基

上一則

美擬放行Nvidia晶片輸中？華府鷹派憂助長北京軍力

下一則

允輝達向中國出售H200晶片？傳川普政府內部展開初步討論

延伸閱讀

美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願

美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願
川普今在白宮會見曼達尼…今日你應知道5件事

川普今在白宮會見曼達尼…今日你應知道5件事
川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當

川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當
和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇

和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

2025-11-14 18:46

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增