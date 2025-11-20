前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普 競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保 。

羅夫指出，近來政治立場反覆可能令人看得眼花撩亂，但某些轉變是朝正確方向發展，其中一例便是川普對艾普斯坦檔案公布的態度。川普連續數月反對司法部公布檔案，到了16日卻改變立場，並說希望要求公布檔案的提案在國會通過。

羅夫寫道：「這是明智之舉，早就應該這麼做。總統越是抗拒檔案公布，美國民眾就越覺得他想掩飾某些事情。」

文中表示，川普政府最近還有另一項改變立場的明智之矩，財政部長貝森特(Scott Bessent)宣布調降咖啡、香蕉關稅，「這是美國消費者歡迎的消息，關稅導致物價上漲，某些產品是美國勞工完全沒有生產的，例如香蕉，或者生產數量不足，光是夏威夷州的咖啡產量其實無法滿足全國需求，這些進口產品值得獲得零關稅待遇」。

羅夫指出，對於共和黨 來說，應該做出改變方向智慧決策的另一個領域就是健保，聯邦政府關門風波讓民主黨主張延長疫情時期「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費補助受到矚目，民調顯示美國民眾認為健保開銷在個人經濟福祉當中扮演關鍵角色。

羅夫表示，民主黨在期中選舉將以民眾是否負擔得起健保做為主打議題，這是共和黨無法忽略的，共和黨恐怕很難從民主黨陣營拉攏選民，可是仍有辦法縮短與民主黨之間的差距，共和黨應該這麼做。

他表示，共和黨認為健保若要讓民眾負擔得起，解套之道就是賦予消費者更多權利，同時讓競爭與市場力量發揮功能，也就是增加選項、迫使價格降低、產生更好的結果，由政府補助的健保計畫本來就與市場及消費者選擇息息相關，包括紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)、白卡(Medicare)處方藥物計畫、醫療儲存帳戶(health savings accounts)等，擁有醫學專業背景的共和黨主管官員與長期參與健保政策的官員都應該負責推動改革。

羅夫寫道，推對健保改革相當困難，但對選舉成功來說非常重要，許多共和黨候選人頗為焦慮，希望共和黨能修正路線，以便為明年注入動力，「現在就開始做吧」。