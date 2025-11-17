川普這話題遭打斷 嗆彭博記者：你是最糟的

我的頻道

世界新聞網馬雯婷／即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

據紐約郵報報導，川普總統周日晚間在回答記者提問時，對一名疑似彭博新聞的記者表示不滿，直言，「你是最糟糕的。」

當時，川普正在談及卡爾森（Tucker Carlson）對白人至上主義者福恩特斯（Nick Fuentes）的爭議性訪談。一名記者在他回答問題時插話。總統短暫停頓，抬頭望向該記者，臉上帶著不悅。

在棕櫚灘國際機場空軍一號前，川普對記者說道，「你能讓我說完嗎？你是最糟糕的。你是彭博的吧？我都不明白他們為什麼還留你在那裡。」

該名記者的身分尚未明朗，彭博新聞尚未對紐約郵報的置評請求作出回應。

CBS新聞白宮記者雅各布斯（Jennifer Jacobs）在推特上提到，川普近期在空軍一號上曾與另一名彭博記者發生過對峙。上周五，一名彭博記者詢問，「如果檔案中沒有任何證據，他為什麼還要裝作有？」川普回應道，「安靜，安靜，小豬。」

在周日被打斷後，川普繼續回答有關卡爾森訪問富恩特斯的問題。他說，「我們曾與卡爾森做過一些很棒的採訪，但你不能告訴他要採訪誰。如果他想採訪福恩特斯，我對他不太了解，但如果他想做，就讓消息傳出去。最終，人們必須自己做決定。」

卡爾森是前福克斯新聞主播，現主持自己的播客。幾周前，他採訪了福恩特斯，這位白人至上主義者否認大屠殺，並多次使用N字。

川普還被問及2022年是否曾在海湖莊園（Mar-a-Lago）與福恩特斯共進晚餐。總統表示，福恩特斯當時是肯伊威斯特（Kanye West）的客人，他事先並不知道這位爭議人物會到來。「當時我不認識尼克…他和其他幾個人一起來的。肯伊威斯特帶了幾個人。認識人、和人交談，對於像卡爾森這樣的人，這就是他們的工作。你知道，有些人很有爭議。」

川普隨後開玩笑說，「有些人是，有些人不是。我不具爭議性。」

川普 白人至上 白宮

