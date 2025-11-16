2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

川普 總統14日在空軍一號上告訴記者，計畫在2026年給予美國公民每人2000元的「關稅 分紅」，換言之，這筆承諾趕不上今年的聖誕購物季。

川普說：「時間在明年。關稅讓我們有能力分紅。這筆錢政府會發紅利給人民，同時也會用來減少國債。」

明年兩黨也將面臨艱難的期中選舉時期。

不過，這項關稅分紅仍存在被大法官 推翻的隱憂，日前在最高法院口頭辯論中，政府一方表現並不出色；最高法院多名大法官對川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課稅表達了質疑，該法中沒有關稅字眼，且沒有前任總統如此使用過。

當被問到若最高法院撤銷他的關稅，他是否仍會發紅利？川普回答：「那我就得另想辦法。」

此外，計畫需要國會批准，而已有數名共和黨議員表示懷疑，認為川普應優先削減聯邦預算赤字。

川普月初宣布此計畫時，曾強調「排除高收入者」，但未明訂門檻；財政部長貝森特（Scott Bessent）在受訪時表示有可能會給家庭年收入低於10萬美元的人，但也說這仍「在討論中」。

據海關與邊境保護局的資料，從實施日起至9月23日，IEEPA關稅已為美國帶來約900億美元收入。

同一份資料顯示，川普的所有關稅措施（包含IEEPA以及其他並未成為最高法院爭議對象的關稅），從2025會計年度開始到8月31日，共收進1,959億美元。

其中許多關稅，尤其是IEEPA關稅，在2025會計年度開始時並未完全實施，代表若全年持續執行，政府可增加更多收入。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：