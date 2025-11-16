我的頻道

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

高市內閣支持率69% 突破「慶祝行情」持續高漲

川普暗示對委內瑞拉動武 美軍力部署概況一覽

中央社華盛頓15日綜合外電報導
委內瑞拉內政、司法與和平部長卡貝尤（Diosdado Cabello）9月在記者會上展示一張地圖。（歐新社）
委內瑞拉內政、司法與和平部長卡貝尤（Diosdado Cabello）9月在記者會上展示一張地圖。（歐新社）

美國總統川普暗示將對委內瑞拉動武，引發全球關注。CNN報導，美軍已派遣最大航艦「福特號」至拉美地區，並在當地部署約1.5萬名軍事人員及十多艘戰艦，軍事集結規模堪比1989年入侵巴拿馬。

川普本周聽取多場高層簡報後，暗示他已下決心對委內瑞拉採取行動。近幾周，美國在加勒比海集結海軍部隊，川普政府至少對疑似販毒的船隻發動20次攻擊，美國官員指稱，這些行動旨在阻止毒品流入美國。

根據美國有線電視新聞網（CNN）， 美軍航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）本周已抵達拉美地區，「福特號」是世界最大航艦，被譽為美國海軍的「最具殺傷力作戰平台」。

美軍還在該地區集結約1.5萬軍事人員及十多艘戰艦，包括一艘巡洋艦、多艘驅逐艦、一艘防空與飛彈防禦指揮艦、多艘兩棲攻擊艦及一艘攻擊潛艦。

此外，美軍也在波多黎各部署10架F-35戰鬥機，隨著美軍日益關注加勒比海地區，波多黎各已成為軍力部署樞紐。

專家形容，美軍集結規模相當龐大。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）高級副研究員方斯沃斯（Eric Farnsworth）告訴CNN：「我對（美軍集結）規模及速度皆感驚訝，此景前所未見。」

方斯沃斯指出：「這是本世紀最重大的軍事集結。事實上，要找到類似案例，你必須溯及1989年美國入侵巴拿馬。」

委內瑞拉已表示，正展開軍事人員、武器及裝備的「大規模動員」。

委內瑞拉 福特號 川普

