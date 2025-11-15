我的頻道

WSJ：特斯拉要求美製車輛全面排除中國零組件

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中英

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

編譯江昱蓁／即時報導
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)
英國廣播公司（BBC）15日報導，美國總統川普已撤回對共和黨女議員格林（Marjorie Taylor Greene）的一切支持。格林為激進的保守派分子，長期以來一直支持川普政策，最近卻批評川普的數項政策。

川普在社群媒體上發表近300字的發文，稱這位喬治亞州聯邦眾議員立場「非常左傾」，並呼籲共和黨的挑戰者在明年期中選舉讓其落選。

隨著格林質疑川普是否仍將「美國優先」當作其施政綱領，雙方關係破裂；格林還批評川普外交政策的重心與處理淫魔艾普斯坦案的方式。格林說，川普此舉是為了阻止其他共和黨人投票支持公開文件。

川普在前往佛州的路途上發文表示，「我看到格林除了抱怨外甚麼都沒有」，還說自己建議格林不應競選州長或參議員後，她就與自己反目。「她向很多人說很生氣我不再接她電話，我不可能每天都接一名瘋子的電話」。

川普也說，格林選區的選民「已厭倦她還有她滑稽的舉措。若有合適的人參選，我會給其完全堅定不移的支持」。

針對川普言詞，格林在社群媒體X上說，「他拼命想對我下手，殺雞儆猴，嚇嚇其他共和黨人，讓他們在下周投票決定是否公開艾普斯坦檔案前有所顧忌」。「為阻止艾普斯坦檔案公諸於世，他竟然不惜採取這種手段，真驚人」。

明年1月底政府再關門？料兩黨又會為健保補貼僵持

