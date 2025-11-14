我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台16遊客點5份披薩 義大利老闆拍片公審後道歉了

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

美國總統川普14日著手調降牛肉、咖啡以及數十種農產品和食品的關稅，不只延續逐步脫離極大化關稅政策的趨勢，象徵對等關稅大倒退，同時也在尋求方式以回應美國民眾對生活成本的擔憂。

華爾街日報報導，川普發布行政命令，調整8月對幾乎所有貿易夥伴施加的對等關稅，並豁免超過一百種常見食品項目，包括水果、堅果和香料。

川普春季宣布對等關稅時，經濟團隊曾堅稱「不會有豁免」，但之後仍讓步，取消對部分美國不生產、或國內供應不足的商品徵收關稅。此次新增豁免的項目，則包含許多美國平日就有大量生產的食品，例如近期價格飆至歷史高點的牛肉。

新行政命令規定，減免關稅將追溯至11月13日凌晨12時01分生效。

這項命令也擴大川普前一天公布的豁免範圍。他當時表示，阿根廷、厄瓜多爾、瓜地馬拉與薩爾瓦多的多項食品，將在這些國家同意與美國達成貿易框架後獲得免稅，而新的豁免措施則適用於所有國家輸入的相關食品，不再限於與華府達成協議的國家。

川普曾一再表示是外國公司支付關稅，一些民主黨人士指出，此舉等同默認他的關稅政策正推高美國人的生活支出。聯邦參議院財政委員會民主黨籍副主席魏登（Ron Wyden）表示：「經過數月的謊言後，川普終於承認他的關稅正在迫使美國人為日常食品支付更多費用，並使負擔能力危機惡化。」

關稅 川普 民主黨

上一則

美台共同聲明：持續磋商外匯事務 確認避免操縱匯率

下一則

川普2.0售台戰機零附件 美專家：對戰備至關重要

延伸閱讀

反制川普 格陵蘭議會修法限縮外國人置產條件

反制川普 格陵蘭議會修法限縮外國人置產條件
民以食為天…川普擬擴大關稅豁免範圍 壓低食品價格

民以食為天…川普擬擴大關稅豁免範圍 壓低食品價格
川普政府擴大打擊之下 數千無證兒童的父母或監護人被捕

川普政府擴大打擊之下 數千無證兒童的父母或監護人被捕
不是海湖莊園協定 川普2.0另有妙招壓低美國利率、鞏固美元霸權

不是海湖莊園協定 川普2.0另有妙招壓低美國利率、鞏固美元霸權

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
川普總統對全美大學錄取中國留學生態度大轉變，歡迎中國留學生，不再提敏感的簽證議題。(路透)

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

2025-11-12 04:58

超人氣

更多 >
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證