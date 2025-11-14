美台共同聲明：持續磋商外匯事務 確認避免操縱匯率

（路透）

美國財政部 今天罕見和台灣中央銀行共同發布聲明。聲明指出，作為可信賴的夥伴，雙方決定持續針對外匯事務等議題密切磋商；雙方確認將避免操縱匯率 ，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。

根據聲明，美國在台協會及駐美國台北經濟文化代表處的協助下，美國財政部與台灣央行 決定持續針對總體經濟及外匯事務密切磋商；雙方確認將避免操縱匯率或國際貨幣體系，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。

另外，聲明指出，雙方同意任何資本流動措施都不會以匯率競爭為目的；例如退休基金等其他公共投資工具，在海外投資是基於風險調整後的報酬與分散風險的目的，而非以匯率競爭為目的；在可能需要進行外匯市場干預的情況下，此措施應限於應對過度波動及匯率失序變動。

聲明還提到，美台一致認為透明的匯率政策與做法至關重要，雙方都承諾公開相關資訊，包括任何外匯干預操作，至少按季度為單位公布；依據國際貨幣基金（IMF）「國際儲備與外幣流動數據範本」所列的外匯儲備等資料，按季度公布。

央行新聞稿指出，與美國財政部已針對匯率議題達成共識，並強調美財政部從未要求新台幣升值，不過央行承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。

央行表示，長期以來，在美國財政部公布半年度匯率報告前，與美國財政部會舉行1至2次例行性會議，並針對總體經濟及匯率政策等議題交換意見。這次台美聯合聲明內容由央行與美財政部單獨進行多次磋商，並達成共識。

央行指出，這次聲明提及的主要原則與央行現行匯率政策實務操作一致。