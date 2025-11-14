民以食為天…川普擬擴大關稅豁免範圍 壓低食品價格

川普的對等關稅政策讓各國吃盡苦頭，但也不時豁免部分關稅平抑物價。路透

紐約時報報導，多名知情人士透露，川普 政府正準備大幅擴大部分「對等關稅 」的豁免範圍，目標是壓低仍處高檔的食品價格。美國近期食品通膨居高不下，引發民眾焦慮與政治壓力，白宮 正尋求在不全面調整關稅政策的情況下，推出具體紓困措施。

知情人士指出，預計調整的範圍將鎖定今年4月公布的部分對等關稅，其中包括來自尚未與美國達成貿易協議國家的產品。豁免品項可能涵蓋牛肉與柑橘，但川普尚未做最後決定。外國牛肉進口問題已引發美國牧場業者不滿，認為增量進口與川普倡議的「強化國內生產」相牴觸。

若此項提案拍板，將代表川普政府在物價壓力下，再度調整標誌性經濟政策。上周美國民主黨在多州地方選舉獲勝，被視為成功訴諸民眾對生活成本的焦慮，也增加白宮調整政策的緊迫感。川普近期多次宣稱物價已下降，但官方數據與市場觀察並不支持此說法。

這波規模更大的豁免方案，將超越川普9月行政命令中提出的限制性豁免。當時的命令僅針對美國未大量生產、且與白宮已簽訂貿易協議國家之間交易的物資。該命令要求商務部長盧特尼克與美國貿易代表葛里爾評估逾千項產品，包括金屬與礦物、抗生素、飛機零件及咖啡、鳳梨、酪梨、香草豆等農產品。

兩名知情人士透露，盧特尼克近期強力主張，食品價格高漲已成主要民怨來源，應將更多食品納入豁免名單。若白宮同意將豁免擴大至與美國未簽署貿易協議的國家，勢必引發部分批評者質疑：此舉是否等於「獎勵」未與美國合作的國家，弱化對等關稅的政策目的。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，政府對此不予評論，但強調川普政府「致力採取靈活、多層次的貿易策略」。美國貿易代表辦公室與商務部則拒絕對相關細節置評。